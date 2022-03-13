Erbil'e füze saldırısı: İran Devrim Muhafızları üstlendi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e düzenlenen füze saldırısını İran Devrim Muhafızları üstlendi. İran devlet medya organlarında yer alan haberlere göre, saldırıda Erbil'deki "stratejik merkezlerin" hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, "İsrail'in saldırılarının herhangi bir tekrarına sert, kararlı ve yıkıcı bir yanıt verilecektir" denildi. Yaklaşık iki hafta önce, İran Devrim Muhafızları mensubu iki kişinin Suriye'de İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü bildirilmişti.

Cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlenmişti. Erbil'deki güvenlik görevlileri, kentin 12 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Rudaw'a yaptığı açıklamada, kente düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "İsrail üsleri" olduğu yönündeki iddiaları redderek bu iddiaları "temelsiz ve gerçekdışı" diye nitelendirdi. Erbil'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırıda ABD Konsolosluğu'nun bulunduğu alandaki yeni bir binanın vurulduğu, bina ve evlerde maddi hasar meydana geldiği ve bir sivilin hafif yaralandığı belirtildi. Washington'dan verilen bilgilere göre, saldırıda ABD Konsolosluğu zarar görmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, saldırıyı "iğrenç bir saldırı" sözleriyle kınadı.

Türkiye'den kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Erbil'e balistik füzelerle düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez. Türkiye, terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

AFP,DHA,Reuters/BÖ,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe