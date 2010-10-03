-ERBAKAN: SÜRÜDEN AYRILANI KURT KAPAR ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ''Sürüden ayrılanı kurt kapar. Sırat-ı müstakimden şaşmamak esastır. Diğer partiylere benzeyip heves etmek adım adım helak olmaya götürür'' dedi. Büyük Anadolu Oteli'nde yapılan Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongre Hazırlık ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşan Erbakan, 11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinin zamansız, yersiz ve zararlı olduğunu söyledi. 17 Ekimde yeni bir kongre yapılmasının zaruret haline geldiğini ifade eden Erbakan, yapılacak yeni kongreyle milli görüşün 3. şahlanış hareketini yaşayacağını söyledi. Türkiye'de 60 partinin bulunduğunu bunların hapsinin de birbirine benzediğini, bu partilerin faizci ve rantçı görüşlere sahip olduğunu ileri süren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''AKP ve CHP'de temelde fark yoktur, ikisi de işbirlikçi, faizci ve kapitalistlerdir ve Avrupa Birlikçileridir, siyonizmin tahsildarıdır. Türkiye'yi şerefli tarihinden uzaklaştırıp, AB'nin kapılarına zincirle bağlamaya çalışmışlardır. 60 partinin programının hepsi aynıdır, özünde maneviyat yoktur. 'Bizim medeniyetimiz diğer medeniyetlerden üstündür' diyen tek görüş bizim görüşümüzdür yani milli görüş düşüncesidir. Bunların hepsi birbirinin ikiz kardeşidir. 60 olmuş, 160 olmuş fark etmez. 100 çürük yumurta bir sağlam yumurtanın yerini tutmaz. Batıl, batıldır. Biz neden bunlardan biri değiliz çünkü biz milli görüşün temsilcisiyiz. Milli görüşe bağlılığımız, hepsinden üstün ve farklı oluşumuzdur. Çok partili hayatta batı taklitçiliğine kapılmıştır. Liberal, ortanın sağı, solu bir sürü uydurma parti kuruldu. Sultan Fatih liberal miydi solcu muydu?'' Milli görüşün 40 yıllık tarihi içerisinde birçok badire atlattıklarını dile getiren Erbakan, şunları söyledi: ''Bünyemizde bu tür rahatsızlığı daha önce de yaşadık. Biz bunlara karşı aşılıyız. Şimdi de Türkiye'nin hayrı için çalışacağız gerçekleri anlatacağız. Kendi içimizde birbirimizle uğraşmayacağız. Dış güçlerin oyununa gelmeyerek başta Türkiye olmak üzere bütün insanlığın kurtuluşu için çalışacağız. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Sırat-ı müstakimden şaşmamak esastır. Diğer partilere benzeyip heves etmek adım adım helak olmaya götürür.'' -MUSTAFA KAMALAK- Saadet Partisi Olağanüstü Kongre Çağrı Heyeti Başkanı Mustafa Kamalak da 11 Temmuzdaki kongre sürecinden sonra yaşanan hukuki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. 11 Temmuzdaki kongrede büyük yanlışlıkların yapıldığına dikkati çeken Kamalak, 3 ay sonra yapılacak kongrenin erkene alınmasının yanlış olduğunu vurguladı. Yanlışlıkların olmaması için genel başkanları Numan Kurtulmuş'a tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Kamalak, o kongrede bir tasfiye sürecinin yaşandığını öne sürdü. Kamalak, Numan Kurtulmuş'un ''mahkeme sürecinde genel başkanlığı kaybetme endişesi olduğu için genel başkanlıktan istifa ettiğini'' savundu. Mustafa Kamalak, ''Bizden ayrılan tek bir kuru yaprak bile olsa bundan üzüntü duyarız'' dedi.