-ERBAKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Ankara'da vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın kalabalık bir kortej eşliğinde Vatan Caddesi'nden geçerek Topkapı'ya ulaşan cenazesi, Merkez Efendi Mezarlığı'na doğru ilerliyor. Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracına konulan Erbakan'ın cenazesi, partililer ve sevenlerinden oluşan konvoyun yoğunluğundan dolayı Fevzipaşa Caddesi'nde bir süre bekledi. Erbakan'ın cenazesinin defnedileceği Merkez Efendi Mezarlığı'na götürülmesine eşlik eden kortej, yoğun katılım nedeniyle adım adım ilerleyebiliyor. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer, Akdeniz Caddesi ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği noktada, eline megafon alarak izdiham yaşanmaması için halka ve görevlilere uyarıda bulundu. Parti görevlileri, cenaze aracının Vatan Caddesi'ne kadar olan bölümünde güvenlik şeridi oluşturdu. Cenaze aracının bu noktaya gelmesiyle birlikte partililer arasında da kısa süreli izdiham yaşandı. Emniyet görevlileri de bu duruma müdahale ederek, izdihamı önledi. Korteje katılanlar, ''İşte ordu işte komutan'', ''Hocamız şehit, biz de şahidiz'' sloganları attı, ''Hocam izindeyiz'' ve ''Türkiye Müslümanları sana çok şey borçlu hakkını helal et'' yazılı pankartlar taşıdı. ''Mücahit Erbakan'' yazılı atkı takan vatandaşlar, Erbakan'ın fotoğraflarını taşıdı. Fevzipaşa Caddesi'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından ''Adaletin, direnişin ve kimliğimizle varoluşun mücadelesini senden öğrendik milletimizin başı sağolsun'' pankartları asıldığı görüldü. Basın mensupları da arkası açık bir zabıta aracıyla cenazeyi takip ederek, korteji görüntülüyor. Kortejin önünde yer alan otobüsten de parti görevlileri, cenazeye katılanlara yürüyüşün düzenli olması konusunda uyarılarda bulunuyor. Otobüsün üzerinde de hocalar tarafından salavat getiriliyor. Öte yandan, Vatan Caddesi'ndeki direklerin üzerine ve bazı duvarlara Necmettin Erbakan'ın posterlerinin asıldığı görüldü. Cenaze aracının arkasından korteje eşlik edenler için bir ambulans da Merkez Efendi Mezarlığı'na doğru gidiyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünü geçen kortej, Topkapı'ya ulaştı. Kortej, Erbakan'ın kız kardeşinin de evinin bulunduğu ve İstanbul'a geldiğinde kaldığı belirtilen Halıcılar Caddesi'nden de geçti. Bu caddedeki evlerde yaşayan bazı vatandaşların evlerinin camlarına çıkarak dua ettiği ve kortejin geçişini kameraya kaydettiği görüldü. Erbakan'ın naaşının bulunduğu cenaze nakil aracının geçtiği güzergahta yüksek apartmanların, ağaçların ve direklerin üzerine çıkan vatandaşlar polis tarafından güvenlik gerekçesiyle indirildi. Büyük bir kalabalığın da surların üzerine çıkarak, kortejin geçişini izlediği gözlendi. Eski manken Yaşar Alptekin de konvoyda vatandaşlarla birlikte yürüdü. -"KALABALIK UNUTULMADIĞINI GÖSTERİYOR Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış cenaze töreninde yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan'ın çok değerli insanlar yetiştirdiğini, Türkiye'ye çok hizmetler yaptığını belirterek, ''Bu kalabalık da onun unutulmadığını gösteriyor. Nur içinde yatsın'' dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar da Necmettin Erbakan'ın ölünceye kadar siyaset ve dünya barışı için hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, ''Ülkemiz çok ciddi bir ilim ve siyaset adamını yitirdi'' diye konuştu. Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun da Erbakan ile geniş muhabbetleri olduğunu belirterek, ''Gerçekten Hoca, denge ve değerleri çok iyi bilen bir şahsiyetti. Erbakan 'Siz mübareksiniz, kutsal hizmet yapıyorsunuz' derdi. Yani bu anlayışın, olgunun içinde olan bir liderdi. Bir kültür abidesiydi. Herkesin inancı, düşüncesi kendisine ait. İnsanların ortak değerleri, yüceliği asıl sahip olduğu o muhabbet, diyalog, dostluk, dayanışma, hoşgörü, başkasının farklılığına saygı göstermek... Hoca böyle bir kültüre sahipti'' dedi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna da Erbakan'ın, milletinin huzuru ve geleceği için kafasını ve gönlünü yorduğunu ifade ederek, ''Bunun yanında insanlığı düşünür, onların saadetini önemserdi. Kurgusunu hep küresel vizyon ve milli değerler üzerine yapardı. Bu duygularla yaşadı. Temenni ederim ki, mekanı cennet olacaktır. Nur içinde yatsın'' diye konuştu. -KIBRIS TÜRKLERİ ERBAKAN'IN YASINI TUTUYOR KKTC'nin birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Erbakan'ın vefatı dolayısıyla Saadet Partisi'ne gönderdiği başsağlığı mesajında, ''Kadirşinas KKTC halkının, Barış Harekatı'nın mimarlarından, o günün Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ebediyete uğurlama merasimine en yetkili temsilcilerini göndermekle, Erbakan'a olan sevgisini ve şükran duygusunu vurguladığını'' belirtti. Denktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Barış Harekatı sayesinde bugünlere erişmiş olan Kıbrıs Türkleri, bir yürek halinde Erbakan'ın yasını tutmakta, onu rahmetle anmakta, ailesine, parti mensuplarına ve Türk ulusuna yürekten başsağlığı dilemektedir'' Erbakan'ın, İstanbul'daki cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu katıldı. -KKTC'DEN TOPRAK GÖTÜRÜLDÜ- Bu arada, Necmettin Erbakan'ın mezarına konulmak üzere KKTC'den de toprak götürüldü. Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu Genel Koordinatörü Adem Koç yaptığı açıklamada, ''1974 Barış Harekatı'na çok büyük desteği ve emeği olan Erbakan'ın ölümünü teessürle öğrendiklerini'' ifade ederek, KKTC halkına başsağlığı diledi. ''Erbakan büyük bir ilim adamı olmanın yanında çok büyük bir siyasetçi idi. Türkiye'ye emeği çoktur'' diyen Koç, Platform olarak, Erbakan'ın mezarına koymak için toprak götürdüklerini belirtti. -GIYABİ CENAZE NAMAZLARI Hollanda'nın farklı bölgelerindeki Milli Görüş Federasyonuna bağlı camilerde, önceki gün vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için gıyabi cenaze namazları kılındı. Lahey'deki Mimar Sinan Camisinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına yaklaşık 200 kişi katıldı. Cami içinde kılınan namazın ardından cemaate ikramlarda bulunuldu. Namazdan önce konuşma yapan cami imamı, Erbakan'ın çalışmaları ve hizmetlerinden bahsetti. Bu hizmetlerin sadece Türkiye'de değil Avrupa'da sürmekte olduğuna işaret eden imam, vefattan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hollanda'dan yaklaşık 300 kişi, Erbakan'ın cenaze törenine katılmak üzere dün İstanbul'a gitmişti. -"BİZ ERBAKAN HOCA'YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ" Erbakan için Osmanlı döneminde yaptırılan ve Saraybosna'nın en büyük camisi olan Gazi Husrev Bey Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrasında, Gazi Husrev Bey Camisi'nde toplanan onlarca Boşnak ve Türk'ün önünde, Bosna Hersek'in Reisül Uleması Dr. Mustafa Çeriç konuşma yaptı. Çeriç, Erbakan'ı şahsen tanıdığını söyleyerek, ''Erbakan hoca, modern Türk toplumuna önemli katkılarda bulundu ve Türkiye'de Bosna Hersek'in sorunlarının anlatılmasında çok önemli katkıları bulunuyor. Bizlerin gerçek dostu olan, Necmettin Erbakan'ın, bizim için yaptıkları unutulmaz ve biz Erbakan hocaya çok şey borçluyuz'' dedi. Türk halkı ile Boşnaklar'ı ''kardeş'' olarak niteleyen Çeriç, ''Türkiye'deki kardeşlerimiz bizi destekleyip, kimseden çekinmeden, vatanımız olan bu topraklarda serbestçe yaşamamıza destekte bulunuyor ve hep bulunacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Konuşmanın ardından Çeriç ve Gazi Husrev Bey Camisi'nde bulunan diğer imamlar ''Fetih'' suresini okuyup Necmettin Erbakan'ın ruhu için dua ettikten sonra, gıyabi cenaze namazı kılındı. -ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI Erbakan için Kars, Elazığı, Tokat ve Bingöl'de gıyabi cenaze namazları kılındı. Kars'ta Evliya Camisi'nde toplanan grup, Erbakan için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Ahmet Yılmaz Hoca tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, SP İl yönetiminin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazında da çok sayıda kişi saf tuttu. Tokat'ta, Ali Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından Müftü Yardımcısı Ahmet Sarıtaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Belediye Başkanı Adnan Çiçek, AK Parti İl Başkanı Eyüp Eroğlu katıldı. Bingöl'de Merkez Ulu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında Belediye Başkanı Serdar Atalay ve AK Parti İl Başkanı Cevdet Çalbay da yer aldı. İmam Mücahit Çelik'in kıldırdığı cenaze namazına Bingöllülerin yoğun ilgisi dikkati çekti.