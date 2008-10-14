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Yaşam

Erbakansız 'Devrim' Hoca'yı çok kızdırdı

Devrim otomobilleri projesi sinemaya uyarlandı. Ancak, projenin öncülüğünü üstlenen Erbakan’ın adı filmde geçmiyor. Bu durum Erbakan’ı kızdırdı.

14 Ekim 2008 03:00

Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde hazırlanan Devrim otomobilleri projesi 47 yıl sonra sinemaya uyarlandı ancak Erbakan'ın adı bile filimde geçmiyor. Erbakan, “Bunlar ya çok cahil, ya da körler” diye kızdı.

Yönetmen Tolga Örnek, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği tek yüzde yüz yerli malı otomobili olan “Devrim”i beyaz perdeye aktardı. Ekip Film şirketi tarafından yapılan film, 24 Ekim'de gösterime girecek.

Ancak film, 1961 yılında yapılan yüzde yüz yerli ilk Türk otomobilinin hikayesini, 'Erbakansız' anlatıyor. Filmin yapımcılığını üstlenen Ekip Film adına açıklama yapan İletişim Dükkanı adlı halkla ilişkiler şirketi yaptıkları 2 yıllık araştırmada otomobillerin yapımı ile ilgili Necmettin Erbakan'ın hiç bir rolünü saptayamadıklarını hatta otomobilleri yapan 23 mühendis arasında da adının geçmediğini açıkladı.

Necmettin Erbakan ise bu açıklamaya büyük tepki gösterdi. 1960 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Motor Kürsüsü öğretim üyesi olduğunu ve Ankara'da yapılan Sanayi Kongresi'nde Türkiye'nin kendi otomobilini yapabileceği fikrini ilk defa ortaya atan kişinin kendisini olduğunu belirten Erbakan, 'Zamanın ihtilal hükümeti, Eskişehir Demiryolları CER Fabrikası'nı benim emrime verdi. Buradaki Türk mühendis ve işçilerle el ele vererek, Türkiye'nin ilk ve tek 'Devrim' adlı yerli otomobilini ürettik. O dönemde 4 adet prototip üretilen ve sadece bir tanesinin günümüze kadar gelebildiği Devrim otomobilleri, Türk ordusunun binek otomobil ihtiyacını karşılamak için üretime başlamıştı” dedi.

Erbakan, “Böyle bir senaryo yapmışlarsa bunu yazanlar ya çok cahiller ya da gerçeğe gözlerini kapatmışlardır' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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