Erbakan'ın oğlundan yeni parti sinyali: Kaçınılmaz olduğu görülüyor

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan'dan yeni parti sinyali geldi. Fatih Erbakan, ''Alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı'' dedi.

Diriliş Postası gazetesinden Atakan Irmak'a konuşan Fatih Erbakan, ''Bizim için önemli olan temel prensiplerimize uygun icraatların yapılmasıdır. Bunlar arasında dış politika ve ekonomi örnekleri önemli yer kapsıyor. Bu şartlar yerine getirilecek olursa, kim ya da hangi partinin yaptığı ayırt edilmeden üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız"görüşünü dile getirdi.

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

''Ancak Ak Parti 15 yıldır kendilerine has çizgiyle devam ediyor. Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Saadet Partisi şuan milli görüş çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizlerde davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız”