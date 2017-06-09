T24 LogoT24 Logo
Politika

Erbakan'ın oğlundan yeni parti sinyali: Kaçınılmaz olduğu görülüyor

"Ak Parti 15 yıldır kendilerine has çizgiyle devam ediyor"

09 Haziran 2017 13:58

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan'dan yeni parti sinyali geldi. Fatih Erbakan, ''Alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı'' dedi.

Diriliş Postası gazetesinden Atakan Irmak'a konuşan Fatih Erbakan, ''Bizim için önemli olan temel prensiplerimize uygun icraatların yapılmasıdır. Bunlar arasında dış politika ve ekonomi örnekleri önemli yer kapsıyor. Bu şartlar yerine getirilecek olursa, kim ya da hangi partinin yaptığı ayırt edilmeden üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız"görüşünü dile getirdi.

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

''Ancak Ak Parti 15 yıldır kendilerine has çizgiyle devam ediyor. Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Saadet Partisi şuan milli görüş çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizlerde davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız”

ETİKETLER

Necmettin ErbakanFatih ErbakanAlternatif parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24