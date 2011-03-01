-ERBAKAN'IN MEZARINI PARTİLİLER KAZDI İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Ankara'da vefat eden eski başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Zeytinburnu'ndaki Merkez Efendi Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığındaki mezarı, partililer tarafından sırayla kazıldı. Erbakan'ın kabrinin, 2005 yılında vefat eden eşi Nermin Erbakan'ın yanına kazıldığı görüldü. Aile kabristanlığında, Necmettin Erbakan'ın babası Sabri ile annesi Kamer Erbakan'ın da mezarları bulunuyor. Kazma işleminin tamamlanmasının ardından Saadet Partisi Gençlik Kolları üyelerinden oluşan bir grup, mezar çevresinde halka oluşturarak, salavat getirip Yasin-i Şerif okumaya başladı. Mezarlığın karşısındaki surlara da Erbakan'ın büyük boy bir fotoğrafı asıldı. Bu arada çok sayıda polis, mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık karşısında sağlık çadırı oluşturuldu. Mezarlıkta, basın mensuplarının rahat görüntü alması amacıyla bir de platform hazırlanmaya başlandı. Öte yandan, İstanbul'daki tüm camilerde Erbakan'ın vefatı dolayısıyla sala verildi. -CENAZE MUSALLA TAŞINA KONDU Bu arada Fatih Camisi'ne getirilen Erbakan'ın cenazesi avluya alınarak, musalla taşına konuldu. Erbakan'ın naaşı, yoğun izdiham nedeniyle bir süre cenaze nakil aracında bekletildikten sonra gerekli düzenin sağlanması üzerine araçtan çıkartılarak omuzlara alındı. Eller üzerinde avluya alınan cenaze, daha sonra musalla taşına konuldu. Erbakan'ın cenaze namazının kılınacağı caminin avlusu ve yollar, sevenleriyle dolup taştı. Caminin protokol girişi yolunun iki tarafında Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları üyeleri kol kola girerek bariyer oluşturdu. Bu yol üzerine Saadet Partisi tarafından ''Milletimizin başı sağoğlsun, mekanın cennet olsun'' ve ''Mavi Marmara senin mirasın'' yazılı pankartlar asıldı. Protokol kapısından girişlere izin verilmezken, cenazeye katılanlar caminin diğer kapısından giriş yapıyor. Necmettin Erbakan'ın naaşının saat 10.00'da camiye getirilmesiyle protokol girişinde izdiham yaşandı. Mikrofonla vatandaşları sürekli uyaran bir partili, ''Hocayı görünce kimse öne doğru adım atmasın. 100 kişiyle izdiham yaratmayalım. Hocaya yakışan bir cenaze olsun'' diye anons etti. Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz eşi Mehmet Altınöz'le, kızı Zeynep Erbakan Baykoç eşi Faruk Baykoç'la, oğlu Fatih Erbakan da eşi Beyza Erbakan ile birlikte musalla taşına konulmasıyla birlikte cenazenin başında beklemeye başladı. Cenaze merasiminde, 2003 yılındaki Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Ahmet Karalı, Kur'an-ı Kerim okuyor. Caminin avlusunda kadın ve erkekler ayrı ayrı bölümlerde saf tutmaya başladı. Erbakan'ın cenazesinin de bulunduğu avlunun birinci bölümü protokol için ayrılırken, diğer iki bölüme de vatandaşlar alınıyor. Caminin ana girişine, Saadet Partisi Eskişehir Gençlik Kolları tarafından ''Sevinme ey siyonist bir ölür bin diriliriz'', Mamak Gençlik Kolları tarafından da ''Şahidiz, şahidiz, şahidiz, yolun yolumuzdur savunan adam'' yazılı pankart asıldı. Cenaze törenini Anadolu Ajansı ve TRT canlı olarak yayınlarken, diğer televizyon kanalları da 3G yayın yapıyor. Bu arada, Fatih Belediyesi katılımcılara çay ve su ikramında bulunuyor. -YAKLAŞIK 10 BİN POLİSİN GÖREV ALACAK Cenaze töreni için arama noktalarında 3 bin 500, çevre korumasında ise yaklaşık 10 bin polisin görev yapacağı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Necmettin Erbakan'ın, Fatih Camisi'nde düzenlenecek olan cenaze törenine katılımın yüksek olması nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan merkez yerleşkesinde, Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu yönetiminde kriz merkezi oluşturuldu. Bu merkezde, itfaiye, İl Sağlık Müdürlüğü ve Jandarma'dan da görevliler hazır bulunduruluyor. Kriz Merkezi, MOBESE kamera sisteminden de cenaze törenini her an takip ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından cenaze töreni bölgesine katılım noktalarında arama tarama işlemleri için 3 bin 500, çevre ve yol güvenliği için de yaklaşık 10 bin polisin görev yapacağı belirtildi. -ÜAK BAŞKANI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Coşkun, vefat eden eski başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ailesine başsağlığı diledi. Coşkun, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: ''Türkiye Cumhuriyetinin 54'üncü hükümetinin başkanı, değerli bilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeni ile duyduğum üzüntüyü belirtir, şahsım ve üniversitelerimiz adına merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim.''