Erbakan'ın kurduğu fabrikanın arazisi, satışa çıkarıldı

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan tarafından kurulan Pancar Motor’un üzerinde bulunduğu arsa 225 milyon liraya satışa konuldu. 44 dönümlük arazinin konut veya ticaret alanı olarak kullanılması planlanıyor. Arsa için nihai pazarlık görüşmeleri 6 Nisan'da yapılacak.

Türkiye’nim ilk dizel motor fabrikası olarak temeli atılan Pancar Motor’un temeli 1956’da Erbakan tarafından atıldı. Ancak fabrika 4 yıl kadar önce kapandı. Fabrikanın üzerine kurulu olduğu arsanın sahibi ise Kayseri Şeker ve Konya Şeker Fabrikaları. Hissenin 3’te ikisi Kayseri Şeker’e kalan kısım ise Konya Şeker’e ait. İstanbul Bayrampaşa’da bulunan fabrika arsası için 225 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhale sürecini Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. yönetiyor. Arsa için daha önce yapılan ihalede 25 Mart son teklif tarihi olarak açıklanmıştı. Ancak gelen teklif sayısı, 3’ün altında kalınca ihale, şartname gereği iptal edildi.

Pazarlık 225 milyon liradan başlayacak

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, yeni ihale süreci için ise takvim belirlendi. İsteklilerin bugün saat 17.00’ye kadar teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Teklif vermek isteyen kişi veya firmaların, muhammen bedelin yüzde 3’ü olan 6 milyon 750 bin TL’yi Kayseri Şeker Fabrikası’nın banka hesabına yatırması gerekir. Nihai pazarlık görüşmeleri ise 6 Nisan günü yapılacak. Arsa için ödenecek bedelin, yapılacak pazarlıklar ile 225 milyon TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Kayseri Şeker Fabrikası’ndan bir yetkili son ihale sürecinde, ‘teklif sayısı’ şartının kaldırıldığını kaydetti. Aynı daha önce yapılan ancak iptal edilen ihale katılan firmalardan birinin Türkiye’nin önde gelen konut şirketlerinden biri olduğunu kaydetti.

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