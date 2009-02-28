Erbakan'ın kızı: AKP üçüncü kez kandıramayacak

Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan Altınöz, AKP’nin bir taraftan ‘Biz, Milli Görüşçüyüz’, diğer taraftan ‘Biz değiştik” diyerek iki kez oy aldığını savunarak, “İki kez kandırdılar. Bu kez olmayacak. Zaten gömlek çıkınca tılsım bozuluyor. Türkiye’de iktidara gelince, bu yanlışlıkları düzelteceğiz” dedi.





Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları tarafından Kayseri merkezindeki Emek Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıya Elif Erbakan Altınöz ile SP Kadın Kolları Genel Başkanı Hayrunnisa Ekinci, 7 Bölge Başkanı Ayten Yiğit ile çoğu ve çarşaflı türbanlı, yaklaşık 2 bin kadın katıldı. Elif Erbakan, salona girişte ‘Kayseri, seninle gurur duyuyor’, ‘Türkiye yanıyor, Erbakan’ı arıyor’ ‘Fikirler 5 yıldız iktidara hazırız’ sloganları ve tekbir işaretleriyle karşılandı. Elif Erbakan da “Kardeşlerim” diye seslendiği kadınlara iki başparmağıyla karşılık verdi.



Konuşmasında AKP’yi eleştiren Elif Erbakan, hükümetin Irak’ta, Gazze’de Afganistan’da yaşananlarda payı olduğunu ileri sürdü. İşsizliğin giderek arttığını, ülkede yaşanan sorunların içinden çıkılmaz hale geldiğini söyledi, Elif Erbakan, şunları sölyedi:



“Şimdiye kadar eleştirmedik, şunun çocuğununu bu işi varmış, onun çocuğu böyle yapmış, şöyle giyinmişler, böyle giyinmişler diye haklarında dedikoku yapmadık. Ancak, ülke adına yapılan yanlışlıklara artık sessiz kalamayız. Bir zamanlar kardeştik diyerek, yapılan haksızlıkları görmezlikten gelemeyiz. ‘Biz değiştik, gömlek değiştirdik’ diyerek iki kez oy aldılar. Ancak, Milli Görüş gömleğini çıkaranların yaptıkları ortada. Önemli olan insanın benimsediği, temsil ettiği görüştür. Zaten gömlek çıkarılınca tılsım bozuluyor.”