-ERBAKAN'IN İSMİ MAMAK'TA YAŞATILACAK ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Ankara'nın Mamak İlçe Belediyesi, belediye meclisinde aldığı kararla yapımı tamamlanan kongre merkezine eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın ismini verecek. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, Mamak Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, Mehtap Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan kongre merkezine, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismini vermeye karar verdiklerini bildirdi. Erbakan'ın isminin Mamak'ta yaşatılacağını ifade eden Akgül, ''Böylece merhum Erbakan'ın ismini Mamak'ta yaşatmış olacağız. Amacımız, bir güzel eseri ortaya koyarken, bu güzel eserle birlikte ülkemize ve milletimize hizmet eden, Türk siyasetinde saygın bir yeri olan, Prof Dr. Necmettin Erbakan ismini de yaşatmak'' dedi.