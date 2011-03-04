-ERBAKAN'IN HASTANEDEKİ SON ANLARI ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Eski Başbakanlardan ve Saadet Partisi'nin merhum lideri Necmettin Erbakan'ın 40 yıldır yanında bulunan ve son anlarına da tanık olan İbrahim Titiz, Erbakan'ın hastanedeki yaşamının son dakikalarını anlattı. Titiz, Erbakan'ın son namazı olan sabah namazını hastalığı sebebiyle göz imasıyla kıldığını belirterek, ''Merhum hocamız yoğun bakıma alındıktan sonra başucunda Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfü Doğan sürekli Yasin-i Şerif okudu'' dedi. İbrahim Titiz, Erbakan'ın son anlarını anlattı. Erbakan'ın uzun süre hastanede tedavi altında olduğunu hiçbir şekilde namazını aksatmadığını aktaran Titiz, Saadet Partisi liderinin yoğun bakımda iken de namazını kıldığını söyledi. Titiz, ''Kendisi namazını hiç aksatmadı. Bizden bir kişiye tuğla parçası veya kiremit getirmemizi istedi. Abdest alıp namazını kılacağını söyledi. Devamlı başucunda bu kiremit bulunuyordu. Namazlarını aksatmadan teyemmüm abdesti ile kılıyordu'' ifadelerini kullandı. -''BİLİNCİ AÇIKTI''- Necmettin Erbakan'ın, vefat ettiği gün olan 27 Şubatta bilincinin saat 08.50'ye kadar açık olduğunu anlatan Titiz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bilincini bu vakte kadar hiç kaybetmedi. Yapılan bütün müdahaleleri biliyordu. Son namazı olan sabah namazını da göz hareketleriyle kıldı. Rahatsızdı, bir taraftan müdahale yapılıyordu. Ancak diğer zamanlarda kalkıyordu, oturuyordu, getirmiş olduğumuz kiremitle teyemmümünü alıp namazını öyle kılıyordu. Hocamızın yanında ayrıca bizi çağırması için bir zil bulunuyordu. Biz yan odada ikamet ediyorduk. Kendisi bir ihtiyaç duyduğu zaman bu zile basarak bizi çağırıyordu. Bizde kendisine yardımcı oluyorduk.'' İbrahim Titiz, Erbakan'ın yoğun bakıma alındıktan sonra baş ucunda Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfü Doğan Hoca'nın sürekli Yasin-i Şerif okuduğunu kaydetti. Titiz, ''Hocamız yoğun bakıma alındıktan sonra, çocukları ve Lütfü Doğan Hocamız yanına alındı. Lütfü Doğan Hocamız üç kere Yasin-i Şerif okudu. Hocamız, Yasin-i Şerif okunurken gözlerini kapadı'' diye konuştu. -NEZAKETİNDE HİÇ ÖDÜN VERMEDİ- Bilincinin açık olduğu son ana kadar Erbakan'ın o kendine has nezaketinden ödün vermediğini kaydeden Titiz, ''Hocamız hayatı boyunca hep nezaketiyle ön plana çıkmıştır. Bu nezaketinden hastanedeki son ve zor anlarında bile ödün vermedi. Kendisini muayene eden doktorlara, hemşirelere ve bizlere her fırsatta teşekkür ediyor, sürekli 'dualarınızı bekliyorum' diyordu'' ifadelerini kullandı.