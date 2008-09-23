Erbakan'ın eşine şampiyon hafız

Erbakan, 3 yıl önce kaybettiği eşi Nermin Erbakan için, dünya Kur’an okuma yarışmasında ilk üç sırayı paylaşan yabancı hafızlara hatim indirtecek



Kayıp trilyon davası nedeniyle aldığı cezayı ev hapsi olarak çekerken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilen eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, üç yıl önce kaybettiği eşi Nermin Erbakan’ı üç gün sürecek etkinliklerle anacak.



Güney Afrikalı, İranlı ve Endonezyalı



Gazeteport'un haberine göre Erbakan, eşi için düzenlenecek törende, kur’an okumaları için Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien, İranlı Ahmet Ebul Kasımi, Endonezyalı Fahruddin Serunpaet’i de Türkiye’ye getiriyor. Bu üç isim dünya Kur’an okuma yarışmasında ilk üç sırayı paylaşmışlardı.



Nermin Erbakan için 25 Eylül’de Ankara’da, 27 Eylül’de ise İstanbul’da programlar düzenlenecek. Ankara’da Hamidiye Camii’nde teravih namazından sonra düzenlenecek programa, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye birincisi Ahmet Karalı ile Evrensel Hafızlar Derneği Genel Başkanı Abdullah Sağlam ve Din-Bir-Der Genel Sekreteri Bilal Gülmez katılacak.



27 Eylül Cumartesi günü de İstanbul’da Fatih Camii’nde teravih namazından sonra düzenlenecek programa , dünya Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma birincisi olan ünlü hafız Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien katılacak. Bu yarışmada derece alan , İranlı Ahmet Ebul Kasımi ile Endonezyalı Fahruddin Serunpaet ve Fatih Camii İmam Hatibi Osman Şahin de , Kur’an-ı Kerim okuyacak.