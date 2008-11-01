Erbakan'ın Erdoğan'dan özel ricası

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘kayıp trilyon’ davasında ev hapsi cezasını çekerken affettiği, kapatılan Refah Partisi’nin (RP) lideri Necmettin Erbakan, 12 milyon YTL’lik icra takibinden kurtulmak için eski Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Recai Kutan’ı Başbakan Tayyip Erdoğan’a gönderdi. Erdoğan ile geçen salı günü Başbakanlık Konutu’nda bir araya gelen Kutan, CHP’nin Kanaltürk’e aktardığı 4 milyon YTL konusunu Anayasa Mahkemesi’nin incelediğini hatırlatarak, bunun RP hesapları için emsal olmasını istediklerini söyledi.



SP Genel Başkanlığı koltuğunu geçen pazar Numan Kurtulmuş’a devreden, Erbakan’ın ‘kadim dostu’ Kutan, salı günü Erdoğan’a gizli bir ziyarette bulundu. Kutan, Erdoğan’a, Necmettin Erbakan’ın Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’nde temyizde olan ‘kayıp trilyon’ davasındaki icra takibine ilişkin kararda yasal faiziyle birlikte 12 milyon YTL’ye ulaşan bir paranın istendiğini söyledi. Kutan, bu hatırlatmanın ardından mahkeme tarafından ihtiyati tedbir konulan Erbakan’ın gayrimenkulleri ve emekli maaşıyla ilgili ‘ricada’ bulundu. Kutan, kayıp trilyon davasında, Fazilet Partisi (FP) ile CHP’’nin hesaplarına ilişkin iddialar incelenirken izlenen yolun izlenmesini talep etti.

RP’den sonra kapatılan FP ile ilgili iddiaların Anayasa Mahkemesi tarafından incelendiği ve incelemenin partinin lehine sonuçlandığını hatırlatan Kutan Erdoğan’dan kayıp trilyon davasında da benzer bir yol izlenmesini ‘rica’ etti.



Milli Görüşçüler, Anayasa’nın 69’uncu maddesine göre davaya Anayasa Mahkemesi’nin bakması gerektiğini savunuyor. CHP’nin Kanaltürk’e aktardığı 4 milyon YTL ile ilgili konuya da Anayasa Mahkemesi’nin bakmasını örnek gösteren Erbakan ve yakınındaki isimler, kendilerine çifte standart uygulandığını savunuyor.



Oturduğu ev de gidebilir



Temyiz başvurusu reddedilirse Erbakan’ın Balgat’da oturduğu evine el konulabilecek. Erbakan’ın avukatlarına, “Ne kadar teminat yatırmamız gerekiyor?” diye sorduğu, “12 trilyon” yanıtını alınca, “Bir kısmını versek olmaz mı?” dediği ancak avukatlarından olumsuz yanıt aldığı belirtiliyor. Erbakan’a yakın kaynaklar, kendisinin iddia edildiği gibi altınları olmadığını gayrimenkullerinin ise 3.5-4 milyon YTL ettiğini söylediler.



Recai Kutan Malatya ziyaretinde RP ile CHP’nin ‘kayıp trilyon’ davalarını karşılaştırmış ve RP kapatıldığında DSP’li Zekeriya Temizel’in Maliye Bakanı olduğunu hatırlatarak şunları söylemişti:



“Ona ısrarla ‘Siz inceleme yaptınız, raporlarınızı mahkemeye gönderemezsiniz’ dedik. Siyasi partilerin hesaplarını inceleme yetkisi Anayasa Mahkemesi’ndedir. Dinlemediler. Anayasa Mahkemesi’ne değil, dosdoğru mahkemeye yolladılar. Mahkeme de bu cezaları verdi. Daha sonra Fazilet Partisi kapatıldı o dönemde maliye bakanı Anavatan Partisi’nden Sümer Oral’dı. Onlar incelediler, dediler ki, ‘Bizim, hazırladığımız raporu Anayasa Mahkemesi’ne göndermemiz lazım.’ Anayasa Mahkemesi inceledi, herhangi bir kusur olmadığı için dosyayı kapattı.Yargıtay Başsavcısı, CHP’nin kayıp trilyonu ile ilgili dosyayı sadece Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Bu uygulama çifte standart.”



Anayasa ne diyor?



Kutan’ın kayıp trilyon davasının Anayasa Mahkemesi’nde görülmesi için gerekçe gösterdiği Anayasa’nın 69’uncu maddesi şöyle: “Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi’nce siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay’dan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesi’nin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.” (Radikal)