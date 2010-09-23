Erbakan'ın dönüş sinyali

T24 - Erbakan, SP Genel Başkanı Kurtulmuş ile yaşanan olağanüstü kongre kavgasını “CHP taktikli” açtığı bir dava ile kazandı. Mahkeme Erbakan’a yakın üç ismi yeni kongre için “kayyum” olarak atadı



Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan, 11 Temmuz’daki olaylı kongre sonrasında Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaşanan olağanüstü kongre kavgasını “CHP taktikli” açtığı dava ile kazandı. Başvuruda CHP ilçe kongrelerini kayyuma devreden mahkeme kararlarının emsal gösterilmesi dikkat çekti. Erbakan’a yakın isimlerin açtığı olağanüstü kongreye gidilmesi davasında, Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, partiyi olağanüstü kongreye götürmek için Mustafa Kamalak, Hasan Bitmez ve Şerafettin Kılıç’ı “kayyum” atadı. Kulislerde Erbakancılarla SP yönetiminin yollarının ayrılacağı konuşuluyor.





‘Yeni parti kuralım’



Kongreyi iptal etmeyen mahkeme, çağrı heyeti oluşturarak, partinin yeniden olağanüstü kongreye götürülmesine karar verdi. SP’yi kongreye götürecek kayyum heyeti ise davayı takip eden Erbakan’ın yakın kurmayları arasından seçildi. Kararda Hakim Mustafa Altunbaşak imzası var. SP’nin karara 8 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.



Kurtulmuş dün kurmaylarıyla yaptığı toplantıda yeni parti kurmayı da tartıştı. Bir çok genel başkan yardımcısı kongre öncesi Erbakan ile yolların ayrılmasını ve yeni parti kurulmasını istedi. Ancak bazı üyeler de yeniden teşkilat kurmanın zorluklarını dile getirerek 2011 seçimine girmek için 2 ay içinde 42 il teşkilatının oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bazı yöneticiler ise kongreye giderek Erbakan ile mücadele edilmesini istediToplantıda, davacıların kayyum tayin edildiği gerekçesiyle Yargıtay’a karara ilişkin itiraz edilmesi düşüncesi öne çıktı.



Necmettin Erbakan’ın hukukçu kurmaylarından olan ve kayyum heyeti içinde yer alan Mustafa Kamalak ise 1 ay içinde kongre yapılacağını söyledi. Kararın ardından kayyum heyetinde yar alan Kamalak ve Şerafettin Kılıç Erbakan’ın Balgat’taki konutuna gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Erbakan’ın kararına göre de kongre tarihinin ve yerinin ilan edileceği belirtildi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç ise Erbakancıları sert bir şekilde eleştirdi. Malkoç, “Yeni parti kuracak mısınız? Kurtulmuş aday olacak mı” sorusu üzerine, “Açıklamaları Genel Başkanımız yapacaktır” dedi.



Kılıç, daha sonra yaptığı açıklamada “Bu aslında kayyum değil. Kayyumda genel başkanın görevlerini, diğer genel merkezdeki yöneticilerin görevlerini kayyum yapar. Bu öyle değil ki. Bu arkadaşlar sadece kongreye çağrı yapacaklar” dedi.





‘Erbakancılar-CHP işbirliği yaptı’



SP Genel İdare Kurulu üyesi Hüsamettin Korkutata, SP’nin kayyuma devredilmesinde, Necmettin Erbakan yanlıları ile CHP’nin işbirliği yaptığını öne sürdü.

Korkutata, “Bu mesele bir partinin kongre meselesi olmaktan da çıkmıştır” diye konuştu. Korkutata, Necmettin Erbakan grubunun SP için “bu bizim malımızdır” anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, CHP’yi de ‘Erbakancılarla’ işbirliği yapmakla suçladı.





3 üyeden



Kamalak: Yönetim durduruldu



SP’de olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere mahkemenin görevlendirdiği üç üye arasında yer alan Mustafa Kamalak, “Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı, olağanüstü kongrenin yapılması yönündeki çağrı ve talepleri savsaklayan Genel Merkez Yönetimi’nin hukuksuz adımlarına ’dur’ demiştir” dedi. SP Kurucular Kurulu üyesi Kamalak, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: “650 büyük kongre delegemiz noter tasdikli imzalarıyla olağanüstü büyük kongrenin yapılmasını resmen talep etmiştir. Genel Merkez Yönetimi, bu haklı ve zorunlu talebi haksız bir şekilde Genel İdare Kurulu kararıyla reddetmiştir.”



Kamalak, partinin kayyuma devredildiğine dair kasıtlı haberlerin yayınlanmasının ise dikkat çekici olduğunu kaydetti.





Bekaroğlu: Hoca AKP’ye mi çalışıyor?



SP’nin İstanbul Belediye Başkanı eski adayı Mehmet Bekaroğlu, parti yönetiminin kayyuma devredilmesini “Niçin böyle bir partiyi sabote ediyorlar, geriletiyorlar? Hoca bütün bunların farkında olarak mı yapıyor, çevresi mi yapıyor, bu kime hizmet ediyor, AK Parti’ye mi hizmet ediyor, başka birtakım güçlere mi hizmet ediyor, bunları anlamakta zorluk çekiyorum ve yazık oldu diyorum” sözleriyle değerlendirdi.



Genel Başkan Numan Kurtulmuş’un olağanüstü kongrede aday olmayacağını tahmin ettiğini belirten Bekaroğlu, kongreye itiraz eden partideki Necmettin Erbakan grubuna tepki gösterdi. Erbakan ekibinin ne yapmaya çalıştığını anlayamadığını söyleyen Bekaroğlu, Kurtulmuş’un parti oylarını yüzde 5’in üzerine çıkardığını, partinin ilk seçimde barajı geçebilecek konumda olduğunu dile getirdi.





Malkoç: Mahkeme kararıyla önlenemez



SP Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç, parti yönetiminin kayyuma devredilmesine ilişkin değerlendirmesinde, Türk siyasi hayatında bir ilk yaşandığını belirtti. Malkoç, “Dört partisi derin güçler tarafından kapatılan Milli Görüş hareketinin beşinci partisi mahkeme kapılarına düşürülmüş, mahkeme kararıyla bu ağabeylerimizin eliyle kayyuma devredilmiştir. Toplumsal dayanağı ve siyasi karşılığı olan hareketler mahkeme kararıyla önlenemez” dedi.

Parti adına ilk resmi değerlendirmeyi yapan Malkoç, 11 Temmuz kongresinin ardından istediğini elde edemeyenlerin partiye dört koldan saldırdığını söyledi. .







