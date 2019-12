-ERBAKAN'IN CENAZESİNE HAMAS LİDERİ DE KATILACAK ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kamalak, Necmettin Erbakan için yarın düzenlenecek cenaze merasimine ''Hamas Lideri Halid Meşal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılacağını'' bildirdi. Kamalak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için yarın Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde sabah namazının sonra cenaze namazı kılınacağını belirtti. Mustafa Kamalak, daha sonra Erbakan'ın cenazesinin, 08.00'de İstanbul'a gönderileceğini söyledi. İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip cenaze namazının kılınacağını bildiren Kamalak, Erbakan'ın naaşının, Merkez Efendi aile kabristanında toprağa verileceğini ifade etti. Kamalak, cenazeye yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin katılmasının beklendiğini kaydederek, ''Yarınki cenazeye Hamas Lideri Halid Meşal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katılacak'' dedi. -ERBAKAN İÇİN "ÖZEL DONANIMLI CENAZE ARACI" Saadet Partisi Genel Başkanı eski başbakanlardan ve Necmettin Erbakan'ın naaşı evinin önündeki özel cenaze aracında korunuyor. Teknik özellikleri bakımından Ankara'da bir örneği daha bulunmadığı iddia edilen araç, cenazeyi eksi 7 derecede muhafaza edebiliyor. Alınan bilgiye göre, özel bir ambulans ve cenaze hizmetleri şirketine ait araç, kabinli ve çift taraflı soğutma sistemine sahip. Morglarda eksi 3 derece olan soğutma sistemleri bu araçta eksi 7 dereceye kadar çıkabiliyor. Son teknolojik sistem kullanılarak donatılan araç, çalışmadığı zaman bile içindeki havayı 48 saat boyunca muhafaza edebiliyor. 4 cenaze alma kapasitesine sahip araç, genellikle il dışına götürülecek cenazelerde kullanılıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Hamdi Hakan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölüm sonrası deformasyonun hemen başladığını belirterek, ''Ancak bu tür özel donanımlı araçlar cenazeyi belli bir süre korur'' dedi. Cenazelerin bekletildiği morgun, anatomi öğrencilerinin kadavra olarak kullanacakları cesetler için eksi 18-20 dereceye kadar soğuk ortam sağlayabildiğini ifade eden Prof. Dr. Çelik, ''Genel Başkan Necmettin Erbakan'la ben de tanışma fırsatı bulmuştum. Son derece mütevazi bir kişiliği vardı. Bu tür tanınmış kişilerin ölümden hemen sonra apar-topar defnedilmesi yerine, kapsamlı cenaze töreni düzenlenmesi tercih ediliyor. Şu an içinde muhafaza edildiği özel donanımlı araç da cenazeyi korumak için uygundur'' diye konuştu. -MERKEZEFENDİ MEZARLIĞI'NDA HAZIRLIK YAPILIYOR Erbakan'ın yarın defnedileceği Merkezefendi Mezarlığı'nda hazırlıklara başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince Merkezefendi Mezarlığı'nda yaklaşık 70 kişilik ekip tarafından temizlik, bakım ve ağaç budama çalışması yürütülüyor. Merkezefendi Mezarlığı'nın girişinde yer alan Erbakan ailesinin kabristanı da yine görevlilerce temizleniyor. Mezarlığın giriş bölümünde yer alan ve kararan duvarlar, 20 kişilik ekip tarafından basınçlı havayla kum püskürtülerek beyazlatılıyor. 50 kişilik bir grup da mezarlığın içindeki çöpleri, budanan ağaç dallarını topluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Eski Kozlu, Silivrikapı, Tahirefendi, Dedeler, Yeni Kozlu mezarlıklarında da bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Bu mezarlıkların bulunduğu 10. Yıl Caddesi de yarın yapılacak cenaze töreni için hazırlanıyor. -HAS PARTİLİLER CENAZE NAMAZINA TAM KADRO KATILACAK Halkın Sesi Partisi (HAS Parti), Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yarın Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına tam kadro katılma kararı aldı. Has Parti'den yapılan açıklamada, genel merkezden teşkilatlara gönderilen yazıda, ''Salı günü bütün teşkilatlarımız cenaze namazına tam kadro katılacaktır. İmkanı olmayan teşkilat mensuplarımıza da genel merkezimiz tarafından her türlü destek sağlanacaktır'' ifadeleri kullanıldı.