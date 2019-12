Erbakan'ın cenazesinde 15 dakikalık gizli görüşme

T24 - Başbakan Erdoğan ile Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, namaz öncesi camideki Kuran kursu binasında yaklaşık 15 dakika görüştüler. Cumhurbaşkanı Gül de oradaydı.



Saadet Partisi lideri Necmettin Erbakan’ın cenaze töreninde omuz omuza göründükleri fotoğraf karesi, “en önemli fotoğraf” yorumlarına neden olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un, namaz öncesi camideki Kuran kursu binasında yaklaşık 15 dakika biraraya geldiği öğrenildi. Erdoğan ve Kurtulmuş’a, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de eşlik etti.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kurtulmuş, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı olduğu dönemde Erbakan’ın veliahtı olarak görülüyordu. Ancak son SP kongresinde, Erbakan’a yakın isimleri tasfiye edilince Kurtulmuş partiden ayrılmak zorunda kaldı ve HAS Parti’yi kurdu. Ak Parti’ye geçebileceği iddiaları ortaya atılan Kurtulmuş ile Erdoğan’ın tanışıklığı çok eskiye dayanıyor. Kurtulmuş bir röportajında, “MSP Gençlik Kolları Başkanı’yken Erdoğan ile tanıştığını ancak ailece bir görüşmeleri ya da yakın çalışma arkadaşlığı olmadığını” söylemişti.





15 dakika kaldılar



Erbakan’ın öğrencilerinin son sürpriz buluşması, “hoca”larının önceki gün yapılan cenazesinde oldu. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Gül ile pazar günü Erbakan’ın evinde karşılaşmıştı. Cenazeye Gül ile birlikte katılan Erdoğan ise, Kurtulmuş ile büyük kalabalığın yarattığı izdihamın yaşandığı caminin girişinde biraraya geldi. Ayaküstü yapılan sohbetin ardından Gül, Erdoğan ve Kurtulmuş, Fatih Camii Külliyesi içindeki Kuran kursu binasına girdi. Bu sırada korumalar alana kimseyi yaklaştırmadı. İçeride yaklaşık 15 dakika kalan Gül, Erdoğan ve Kurtulmuş daha sonra cenaze namazının kılınacağı yere geçtiler. Sohbet eden üç liderin, Kuran kursunda birlikte namaz kılmış olabileceği de öne sürüldü.





‘Tamamen tesadüf yorumlar abartılı’



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Ak Parti’nin başına geçeceği iddiaları sık sık gündeme gelen HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, eski liderleri SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın cenazesine Erdoğan ile birlikte gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu söyledi. Konuyla ilgili Milliyet’in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, geçiş koridoru olduğu için biraraya gelme görüntüsünün ortaya çıktığını belirterek, “Cenaze şartlarında böyle oluştu. Bu gürüntüden herkes kendine göre yorum çıkarıyor. Bu tür yorumlar çok abartılı. Dün (önceki gün) orada herkes biraraya geldi” dedi. Kurtulmuş, cenazeden sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan ile ayrı bir yerde biraraya gelmediklerini de belirtti.