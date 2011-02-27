-ERBAKAN'IN CENAZESİ SALI GÜNÜ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLECEK ANKARA (A.A) -27.02.2011 - Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Necmettin Erbakan'ın cenazesinin, Salı günü sabah saat 8'de özel uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirdi. Erbakan'ın Balgat'taki evinde taziyeleri kabul eden Kutan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını söyledi. Türk milletine ve İslam alemine başsağlığı dileyen Kutan, Necmettin Erbakan ile tanışmalarının 1947 yıllına dayandığını belirtti. Yaklaşık 60 yıllık beraberlikleri bulunan Erbakan'ın büyük bir davanın sahibi olduğunu ifade eden Kutan, şunları kaydetti: ''Erbakan, büyük bir davanın sahibi olmasına karşılık çok sayıda haksızlığa ve zulme uğradı. Nitekim 1980 askeri darbesinin arkasından 10.5 ay süreyle tutukevinde kaldık. 5 yıl süreyle Mamak'taki mahkemelere taşındık ve orada da 5 tane parti kurma mecburiyetinde kaldık. Bir büyük davanın verdiği sorumluluk içinde Erbakan hocam bunların hepsini yaptı ve yapılan şeyler de boşa gitmiş değil. İnanarak samimiyetle ifade ediyorum ki Erbakan hocanın ve o arada arkadaşlarının yaptığı çalışmalar Türkiye'nin genel gidişini çok büyük ölçüde değiştirmiştir. Türkiye, bundan 20-25 yıl öncesinin Türkiye'si değil. Türkiye aslına dönmüştür, özüne dönme yolundadır. Bu itibarla hakikaten hocamız benim ölçülerime göre fevkalade değerli hizmetler yapmıştır, ama Allah'ın takdiri vefat etmiştir.'' -''HOCAMIZ DEVLET TÖRENİ İSTEMEDİ''- Recai Kutan, gazetecilerin ''İstanbul'daki törenin ne zaman yapılacağı ve Erbakan'ın cenazesinin Ankara'dan ne zaman götürüleceğine'' ilişkin sorusu üzerine, ''Erbakan'ın cenazesi Salı günü sabah saat 8'de özel uçakla İstanbul'a gidecek. Öğle vakti Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek'' diye konuştu. ''Cenaze burada ambulansın içinde mi kalacak o zamana kadar?'' sorusuna Kutan, ''Evet'' yanıtını verdi. Kutan, ''Devlet töreni yapılmamasıyla ilgili'' soruyu ise ''Devlet töreni istemedi hoca'' diye yanıtladı. ''Kendi vasiyeti mi?'' şeklindeki soruya Kutan, ''Özel bir vasiyet yok, ancak şimdiye kadarki beyanlarında bu tip merasimleri arzu etmiyordu. Dolayısıyla aile de o istikamette bir karar verdi. Devlet töreni istenmedi'' yanıtını verdi. Kutan, ''Taziye mekanının bundan sonra neresi olacağına'' yönelik soru üzerine, genellikle Necmettin Erbakan'ın evinin taziye mekanı olacağını bildirdi. ''Yurt dışından arayıp, taziyelerini bildiren olup olmadığına'' yönelik soruya karşılık ise Kutan, şunları kaydetti: ''Arayan şurada dursun, yarın Müslüman ülkelerden çok sayıda gelen olacak. Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'tan, Malezya'dan, Pakistan'dan. Gelecekler için özel bir organizasyon yapıldı. Onlar İstanbul Havaalanında VIP'te karşılanacak.'' -ERBAKAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI Eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla siyaset ve iş dünyasından pek çok isim başsağlığı mesajı yayımladı. -KOBİDER, TÜSİAD VE ÖZGÜR-DER- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER), eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulundular. KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin siyasi tarihine damgasını vuran, hayatı siyasi mücadeleler ile geçen, 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu bildirdi. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada da Saadet Partisi Genel Başkanı Erbakan'a ''Allah'tan rahmet, siyaset camiasına ve yakınlarına başsağlığı'' dileğinde bulunuldu. ÖZGÜR-DER'den yapılan yazılı açıklamada da Erbakan'ın herhangi bir kalıba girmediği ve 1960'lı yılların sonundan itibaren arkadaşlarıyla sürdürdüğü mücadelesinin ekseninde hep bağımsız, özgün bir İslamcı siyaset arayışının var olduğu belirtildi. -KKTC BAŞBAKANI İRSEN KÜÇÜK- KKTC Başbakanı İrsen Küçük, eski Başbakanlardan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Başbakan Küçük, Erbakan'ın ölümününü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği günlerde dönemin Başbakan Yardımcısı olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Prof. Necmettin Erbakan, siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimleri yanında mücadele azmi ile Türk siyasi tarihine geçen önemli ve değerli bir liderdi. Siyaset, bilim ve değerli bir devlet adamını kaybetmenin üzüntüsü ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı daima sevgi, saygı ve şükranla anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet diler; ailesine, Türk Ulusuna, Saadet Partisi camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletirim.'' -TAZİYE ZİYARETLERİ- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezine gitti. Gökçek, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan hakkın rahmetine kavuşması nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Erbakan'ın kendilerine çok şey öğrettiğini belirten Gökçek, ''Hocamın yeri doldurulamaz. Hepimizin öğretmeniydi, hocasıydı'' dedi. Türkiye'nin bir yerlere Erbakan ve öğrencileri sayesinde geldiğini kaydeden Gökçek, ''Unutmak mümkün değil, kaç kere görevden gittiyse yeniden göreve geldi. Ondaki azmi ben örnek alıyorum. Hocamı ne Türkiye ne de dünyanın unutması mümkün değil. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara, ailesine sabır versin. İnşallah onu sevenleriyle birlikte cennette buluştursun'' diye konuştu. -SARIGÜL VE GÜLER'DEN ZİYARET- Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler de Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Fatih Erbakan'a başsağlığı diledi. Sarıgül, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Erbakan'ın Türk siyasi hayatının son derece önemli bir siması olduğunu ifade ederek, Erbakan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş salığı dileğinde bulundu. Güler de genel merkeze gelerek, Fatih Erbakan'a taziye dileklerini iletti.