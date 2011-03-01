-ERBAKAN'IN CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Eski başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi. Erbakan'ın naaşı Hacı Bayram-ı Veli Camisinde kılınan cenaze namazının ardından özel ambulansla Esenboğa Havalimanına getirildi. Erbakan'ın tabutu havalimanında bulunan polislerin omuzlarında taşınarak uçağa alındı. Daha sonra yolcuları arasında Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, kızları Zeynep Baykoç ve Elif Erbakan Altınöz, damatları Mehmet Altınöz, Faruk Baykoç, yakın çalışma arkadaşları ve eski milletvekillerinin de bulunduğu uçak saat 08.20'de İstanbul'a hareket etti.