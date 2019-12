-ERBAKAN'IN ADININ ÜNİVERSİTEYE VERİLMESİNİ ÖNERDİ KONYA (A.A) - 06.03.2011 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya Selçuk Üniversitesinin isminin ''Necmettin Erbakan Üniversitesi'' olarak değiştirilebileceğini söyledi. Kurtulmuş, Konya eski milletvekili ve İslam alimi Tahir Büyükkörükçü'nün cenazesine katılmak için geldiği Konya'da, Has Parti Konya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldı. Büyükkörükçü'nün vefatından dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Kurtulmuş, merhumun, Türkiye'nin kendi kimliğini bulmasında çok büyük emekleri olduğunu belirtti. Konyalıların, ''Erbakan Hoca'' ve ''Tahir Hoca'' ismini yaşatması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, ''Rahmetli Erbakan Hocamızın ismi bir üniversite hocası olması dolayısıyla Konya Selçuk Üniversitesine verilebilir. Selçuk Üniversitesinin ismi Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilebilir. Ayrıca, Tahir Hocamızın ismi de Konya'ya yeni açılacak bir üniversiteye, ya da Selçuk Üniversitesi içinde açılabilecek araştırma merkezine verilebilir'' dedi. Konya'daki belediyelerin Erbakan ve Tahir Hoca'nın ismini yaşatmasıyla ilgili çalışmalar yapması gerektiğini bildiren Kurtulmuş, kentteki büyük meydanlara, caddelere ya da sokaklara her iki hocanın da isminin verilebileceğini kaydetti. -''DÜNYA BÜYÜK MEDENİYET KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA''- Dünyadaki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, dünyada büyük bir medeniyet krizi yaşandığını ifade etti. Önümüzdeki yıllarda dünyanın su, gıda ve enerji krizleriyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Dünya, dar bir boğazın içinden geçiyor. Dünyada olan olaylar sadece siyasi birtakım değişiklikten ibaret değildir. Mısır'daki yönetim değişikliği, Tunus'taki yönetim değişikliği Libya'daki çalkantılar, başka ülkelerdeki birçok değişiklikler, sadece ve sadece başta bulunan liderlerin gitmesiyle ilgili değildir. Dünyanın birçok yerinde yönetim anlamında değişiklikler göreceğiz. Çünkü son 3 asırdır kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, düşünceleriyle dünyaya hakim olan medeniyetin artık bu şekliyle dünyaya hakim olması mümkün değildir. Belki savaşların çıkacağı, karışıklıkların yaşanacağı, bölgelerdeki lider değişikliklerinin olduğu bir döneme giriyoruz. Dünyaya hakim olan ve dünyayı yönlendiren medeniyetin geleceği nokta burasıdır. Şimdi yeni bir sözün, yeni bir medeniyetin yükselme zamanıdır. İşte dünyada olan bunun habercisidir. Egemenlerin yöneticisi olarak iş başına getirilmiş olan liderlerin, zenginlerin büyük ülkelerin lehine sömürülmesine göz yuman aracı ve iş birlikçisi olan yönetimler, artık iş başında kalmayacaktır. Artık firavunların devri sona ermiştir. Bundan sonra yeni bir medeniyetin adaletin kurulması gerekir. HAS parti bunun için çalışıyor.'' Türkiye'de işsizliğin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, yoksulluğun, haksızlıkların örtülmesi için siyasetin bütün bu tartışmaları kenara bıraktığını, incir çekirdeğini doldurmayacak meseleleri gündeme taşıdığın iddia eden Kurtulmuş, iktidara geldiklerinde Türkiye'de hiçbir sorunun kalmayacağını savundu. Kurtulmuş, Has Parti'nin seçimlerde tek başına iktidara gelmesi için tüm teşkilat olarak çok çalışacaklarını, kapı kapı gezecekleri sözlerine ekledi.