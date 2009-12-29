Erbakan'dan Zeki Müren'li gönderme

T24- Kapatılan RP’nin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Saadet Partililerin daha çok çalışmasını isterken, “Zeki Müren” göndermesi yaptı. Müren’in bir filmde el bombasını, “Kahrol düşman, al sana bomba” diyerek atmasını örnek gösteren Erbakan, “Herkesin çok çalışması lazım. Zeki Müren askere gitmiş biliyorsunuz. Müren’in yaptığı gibi ‘kahrol düşman’ diye atarsan el bombası ayağının dibinde patlar. Saadet’i iktidara getiremeyiz” dedi.

Milliyet Gazetesi'nden Abdullah Karakuş'un haberine göre bazı parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Erbakan, oyların artırılmasına yönelik talimatlar yağdırdı. Erbakan, şunları söyledi:



“Size şimdi ‘filanca mahalle temsilcilerini toplayın’ desem yarısını zor toplarsınız. Toplantılarınızı düzenli yapın. Aidatlarınızı alın. Gazetemiz için (Milli Gazete) abone yapın. En çok neye yüreğim yanıyor biliyor musunuz? Koca profesör, aklı başında adam, inaçlı da ama ‘AKP’ye oy veriyorum’ demesin mi. O zaman adama kızmıyorum, kendime kızıyorum.”



Erbakan, partiye oy vermeyenlere de şöyle kızdı: “Saadet yoksa kendinizi bulamazsınız. Bana bak yahu, sen Müslüman mısın nerede arıyorsun saadeti? Deli misin sen be? Akıl sahibi insan Saadet’ten başkasının peşinden gitmez. Önce seni ıslah etmek lazım ey sakallı Hüsnü. Sakallı Hüsnü, Halk Partisi gelecek diye AKP’ye oy verdiğini söylüyor. Oğluna İstanbul Belediyesi iş verdi

onun için yapıyor bunu. Seni dünyacı seni.”

‘Ispanaktan yağ çıkmaz’

Herkesin çok çalışmasını isteyen Erbakan, “Zeki Müren askere gitmiş biliyorsunuz. Zeki Müren’in yaptığı gibi el bombasını ‘kahrol düşman’ diye atarsan el bombası ayağının dibinde patlar. Saadet’i iktidara getiremeyiz” diye konuştu.





Erbakan, AKP'yi de şu sözlerle eleştirdi: “En çok gücüme giden nedir? Türkiye’yi İsrail’e vilayet yapacaklar. Biz bu kadar açık durumu bu millete 40 senedir nasıl anlatamıyoruz? Bir öğrenci hocasının sorularını yapamıyormuş. Sürekli çalışmadığım yerden çıktı diyormuş. Hocanın sözü ise ‘evladım ıspanaktan yağ çıkmaz’.





Ben de size ne diyorum bu AKP’den yağ çıkmaz. ‘Hoca iki partiyi birden idare ediyorsun’ diyorlar bana. ‘AKP’yi siz kurdurdunuz. Belli olmaması için bize söylemiyorsunuz’ diyorlar. Ben sana daha ne diyeyim? Olmaz, ıspanaktan yağ çıkmaz.”