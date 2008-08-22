Erbakan'dan üç teşekkür

Necmettin Erbakan, göz hapsi cezasının kaldırılmasının ardından ilk kez Cuma namazına gitti. Namazın ardından bir konuşma yapan Erbakan, Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür etti. Gül ve Erdoğan hakkındaki sorulara da ilginç cevaplar verdi.

İşte Erbakan'ın sözleri:



- Tekrar camimize cemaatimize kardeşlerimize kavuştuk. Önce üç vazifeyi yerine getirmek lazım.



- Önce Cenabı Allah’a şükürlerimizi sunmalıyız. O lütfetti yapılan bir hata düzeltildi.



- İkincisi ise dünyanın her yerinde sadece Türkiye’de değil Müslümanlar bu hususta çok dua ettiler. Bu kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun.



- Üçüncüsü ise sayın Cumhurbaşkanına teşekkür etmektir. Kendisi büyük olgunluk gösterdi.





"VİYANA BAŞARILI OLSAYDI AVRUPA MÜSLÜMAN OLMUŞTU"



- Başbakan olduğum zaman ilk işim 8 İslam ülkesi ile İslam Birliği kurmak oldu.



- Bu ülkelerin hepsini ziyaret ettim. Bu gezilerden birinde Liberya’ya gittim. Havaalanından şehre gelirken şehir içine geldiğimizde araba artık yürüyemez oldu. Halk etrafımızı sardı sevinç gösterisi yaptı. Başkan sordum nedir bu diye? Bana siz Osmanlı’nın torunlarısınız. 200 yıl önce İspanyol ve Portekizlerin elinden bizi Osmanlı komutanı kurtarmıştı. Karşılığında da ne elmaslarımızı ne de kömürümüzü istediler. Bizim ecdadımız işte böyledir.



- İkinci Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı’nın etkinliği ortadan kalkmaya başladı ve Siyonistlerin eline geçti. Viyana Kuşatması başarılı olsaydı tüm Avrupa Müslüman olacaktı.



"TEKNOLOJİ ALLAHIN RAHMETEDİR"



- Siyonistlerin planlarını Milli Görüş ile engelleriz. Türkiye bağımsız olmalı, güçlü olmalı. Güçlü olmak nedir. Bir ABD gemisinden atılan füzeyi siz teknoloji ile havada kontrol edip kendisine çevirebiliyorsa bu güçtür ve teknoloji ile gerçekleşir. Teknoloji Allah’ın bir rahmetidir.



GÜL VE ERDOĞAN YORUMU



“Gazetecilerin eski Cumhurbaşkanı Sezer’in affını kabul etmemiştiniz. Şimdi bunu kabul ettiniz. Neden?” sorusuna “Siz neticeye bakın. Sonuçta bir hatadan dönüldü” diye cevap verdi.



“Bu affın ardından siz de onları affettiniz mi?” sorusuna ise “Onlar her zaman bizim kardeşimiz, talebelerimiz ve taraftarımızdır” cevabını verdi ve bu sözleri çevredekilerden büyük alkış aldı.

