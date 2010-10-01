-ERBAKAN'DAN KURTULMUŞ'A: ''ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN'' ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ''Bir kısım arkadaşlarımız Saadet Partimizden ayrılmışlardır, Allah yollarını açık etsin. Yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz'' dedi. Erbakan, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, ''Biz tam 41 yıl evvel Milli Nizam Partisini kurduğumuz zaman aynen böyle bir günde Hacı Bayram'ın huzuruna geldik. Aynı şekilde bir Cuma günü yine buradayız...'' dedi. Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir kısım arkadaşlarımız Saadet Partimizden ayrılmışlardır, Allah yollarını açık etsin. Yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz... Cenab-ı Allah şuur versin, milletimiz için hayırlı kılsın. Allah'a emanet olun, gerekli açıklamalar pazar günü istişare toplantısında yapılacaktır.'' Erbakan, Kurtulmuş'un istifa konuşması sırasında bazı suçlamalarda bulunduğu yönündeki bir soruyu yanıtsız bırakırken, ''Neden Hacı Bayram Veli Camisi'ni tercih ettiniz?'' şeklindeki bir soru üzerine ise ''Hacı Bayram Veli Evliyatullah'tandır onun bereketi üzerimizde daim olsun diye huzurlarına geldik, dua ettik Allah kabul etsin'' yanıtını verdi. Necmettin Erbakan'ın camiden ayrılışı sırasında ise ''Mücahit Erbakan'', ''Hocamıza sadakat şerefimizdir'' şeklinde sloganlar atıldığı gözlendi.