‘Erbakan’daki paralar tahsil edildi mi?’

TBMM Adalet Komisyonunda, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, ‘kayıp trilyon’a ilişkin tazminat davası sonucunda Hazine'ye ödemesi gereken para tartışıldı.





Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının görüşüldüğü komisyonda, ‘devletin kasten veya ağır ihmal sebebiyle düzenlenen bilirkişi raporu nedeniyle, vatandaşa tazminat ödemek durumunda kalması sonucunda, bu tazminatı ilgili bilirkişiye rücu edebilmesini’ düzenleyen maddesinin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı.



Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, devletin uğradığı zararı, ilgilisine rücu etmesi gerekirken bunu yapmayan kamu görevlisinden alınması gerektiğini belirtti.



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, komisyonda hükümeti temsil eden, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Kenan Özdemir'e, "Burada Sayın Bakan yok ama... Bakanı burada genel müdür temsil ettiği için ona sormak istiyorum. Erbakan'da olan paralar (kayıp trilyon davasına ilişkin) tahsil edildi mi, edilmedi mi? Tahsil edilmediyse, para ilgilisine rücu edildi mi?" diye sordu.



Özdemir de bu soruya, "Burada bakan da olsaydı cevap veremezdi. Çünkü bunu araştırıp cevap vermemiz lazım. Eğer kamu işleri nedeniyle birileri zarara uğradı ve bu rücu durumu ortaya çıkarsa, Maliye Bakanlığı rücu edilecek bir görevli var mı diye ilgili bakanlığa yazı yazar. Bu yazı bakanlığa geldi mi, gelmedi mi bilmiyorum. Ama bunu, soru önergesiyle sorarsanız, Sayın Bakan cevap verebilir" karşılığını verdi.



Paraları iç mi etti?



Bunun üzerine Öztürk, sorusunu yineleyerek, "Paraların tahsili öngörülüyordu. Erbakan'ın paraları iç ettiği mahkeme kararıyla tespit edildi mi? Ben bunu merak ediyorum" dedi.



CHP'li Öztürk'e tepki gösteren AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ali Rıza Öztürk'ün tasarıyla ilgisi olmayan, siyasi bir soru sorduğunu söyledi.



Öztürk de siyasi değil, sadece paranın Hazine'ye ödenip ödenmediğini merak ettiği için bu soruyu yönelttiğini bildirdi.



AKP'li Tunç da bunun üzerine CHP'li Öztürk'e, "Peki, Anayasa Mahkemesinin, CHP'nin usulsüz harcamalarına ilişkin tespit ettiği paralar ödendi mi?" diye sordu.



Ali Rıza Öztürk'ün, "Çok merak ediyorsan söyleyeyim, ödendi o paralar. Ancak sizin sorunuzun tasarı ile ne alakası var?" demesine Tunç, "Sizin genel müdüre sorduğunuz sorunun tasarı ile ilgisi var mı? Sorunuz siyasi... Siz onu sorarsanız, ben de bunu sorarım" karşılığını verdi.



Daha sonra, Tunç ve Öztürk, birbirlerine, "Sen o soruyu soramazsın, ben sorarım" diye laf attılar.



Erbakan’ın avukatı mısın?



Öztürk'ün, "Sen Erbakan'ın avukatı mısın?" demesi üzerine Tunç, "Değilim" yanıtını verdi.



CHP'li Öztürk, "Ben sana soru sormadım, genel müdüre sordum" sözüne, "Siyasi soru soramayacağını" söyleyerek karşılık veren Tunç'a, "Nasıl soru soracağımı sana mı soracağım?" diyerek tepki gösterdi.



Ali Rıza Öztürk, tartışma sırasında, "AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odak noktası olduğu, yüksek mahkemece tespit edilmiştir. Buna itirazın var mı?" sözlerini de sarf etti.



Siyasi tartışma yapmayın



Komisyon Başkanı İyimaya, tartışma sırasında, Öztürk ve Tunç'u, komisyonlarının, Adalet Komisyonu olduğunu belirterek, siyasi bir tartışma yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



Bazı komisyon üyeleri, yoğun çalışmanın sinirleri zorladığını belirtirken, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Uğur Gençcan da "Sayın başkanım tatlılar nerede?" diyerek espri yaptı. Bunun üzerine Ahmet İyimaya, komisyona tatlı getirtilmesi talimatını verdi.



Toplantıya ara verildi ve bu arada milletvekilleri "şekerpare ve bademli keşkül" yedi.

