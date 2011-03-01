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Politika

ERBAKAN'A FATİH CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI İSTANBUL (A.A)

01 Mart 2011 15:24

-ERBAKAN'A FATİH CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI  İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Ankara'da vefat eden eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını Fatih Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Erbakan'ın cenazesinin bulunduğu avluya çıktı.  Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin ve Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu protokol, saf tuttu.  Erbakan'ın cenaze namazı, yoğun izdiham altında eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan tarafından kıldırıldı.  Bu arada Erbakan'ın defnedileceği Zeytinburnu'ndaki Merkez Efendi Mezarlığı'nda bulunanlar da burada cenaze namazı kıldı. Bazı kişilerin civardaki surların üzerinde namaz kılması dikkati çekti.

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