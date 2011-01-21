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Politika

ERBAKAN YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI ANKARA (A.A)

21 Ocak 2011 17:08

-ERBAKAN YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan yeniden hastaneye kaldırıldı. Erbakan, sol ayak damarlarında iltihap tanısıyla daha önce tedavi edilmiş, 3 Ocak'ta kaldırıldığı Güven Hastanesi'nde tedavi görerek buradan taburcu edilmişti. Kontrol amacıyla yeniden Güven Hastanesi'ne giden Erbakan'ın doktorlar tarafından tedavisinin devam etmesi amacıyla bir süre hastanede kalması gerektiği bildirildi. Erbakan'ın dün sabahtan beri hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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