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Politika

ERBAKAN YARIN TABURCU OLACAK ANKARA (A.A)

10 Ocak 2011 16:20

-ERBAKAN YARIN TABURCU OLACAK ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, Güven Hastanesi'nde tedavi gören Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın yarın taburcu edilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.  Erbakan'ı ziyaret eden Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Genel Başkanımızın hastaneye geldiği günkü durumuyla şimdiki durumunu görünce Allah'a şükrediyoruz. Çok iyi maşallah'' dedi.  Kazan, 3 Ocak Pazartesi günü damarlarındaki iltihap nedeniyle tedavi altına alınan Erbakan'ın, bugün taburcu edilmesinin beklendiğini ancak yurt dışından gelen misafirlerin hastanede ziyaret etmek istemesi nedeniyle doktorların yarın taburcu edilmesini uygun gördüğünü belirtti. 

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