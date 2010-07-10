Erbakan ve Kurutulmuş arasında liste anlaşmazlığı

T24 - Saadet Partisi’nde olağanüstü kongre öncesi ortaya çıkan 43 kişilik tavsiye isim listesi gerginlik yarattı.





SP’de kongre öncesi Erbakan’ın parti yönetimi için, çocuklarının da yer aldığı 43 isim verdiği iddia edildi. Kurtulmuş ise bazı yeni isimlerin yönetimde yer alacağını ancak kongre öncesi bir açıklama yapmayacağını belirtti.



SP’nin olağanüstü kongresi, yarın Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Bin 250 delegenin katılacağı kongrede, genel başkanlık ile partinin yetkili organları için seçim yapılacak. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Referandumdan sonra erken seçim olacağı varsayımına dayalı olarak kongrede, partinin yönetim yapısında önemli değişikliklere gidilecek.

Kongrede, Genel Başkan Numan Kurtulmuş’un karşısına ciddi bir adayın çıkması beklenmezken, asıl çekişme 75 üyeli GİK listesinde yaşanacak. Kurtulmuş, kongre ile SP’yi “Milli Görüş” çizgisinden merkeze daha yakın bir çizgiye çekmeyi amaçlıyor. Bu nedenle listede, eski DYP ve ANAP kökenli bazı isimlere yer verileceği belirtildi.



Erbakan vesayetini aşarak partide hakimiyetini kurmaya çalışan Kurtulmuş’a karşı Erbakan kanadı da liste çalışması içine girdi. Kurtulmuş’un, Erbakan kanadının liste konusunda yaptığı baskılara karşı direndiği belirtilirken, Erbakan kanadının da uzlaşma olmaması durumunda kongrede, ayrı bir liste çıkarabileceği ileri sürüldü.



Haber7.com adlı internet sitesinde, dün, Erbakan kanadının Kurtulmuş’a listede yer alması için 43 kişinin ismini verdiği iddiası yer aldı.





‘Yeni isimler var’



Dün akşam Ülke TV’de soruları yanıtlayan Kurtulmuş ise Erbakan’ın kendisine bir isim listesi sunduğuna ilişkin iddiaların sorulması üzerine, “Saadet Partisi olarak yeni bir yapılanma içine girdik. Yeni söylemimiz geniş kesimler tarafından takdir gördü. Kongreyle birlikte yeni isimler de yönetimde yer alacak” dedi.

Kurtulmuş, Erbakan’ın çocuklarının listede yer alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine ise kongre öncesi bu konuda açıklama yapamayacağını söyledi. Kurtulmuş’a yakın bir kaynak, liste çekişmesi konusunda, şu değerlendirmede bulundu:

“Bazı isimlerde sıkıntıların olduğu doğru. Ancak, 43 kişilik liste gibi abartıldığı kadar da bir sıkıntı yok. Numan Bey, partiye tamamen hakim. Partide bir Erbakan vesayeti yok.

Hoca kontenjanı gibi bir şey olmayacak.”





GİK’te yer almak istiyor



Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ile kızı Elif Erbakan’ın da, GİK’te yer almak istedikleri ileri sürüldü. Kurtulmuş’un özellikle Fatih Erbakan’a GİK listesinde yer verip vermeyeceği merak konusu oldu.





Erbakan’ın verdiği listede kimler var?



Abdullah Arslan, Abdülkadir Çelik, Ahmet Fevzi İnceöz, Ahmet Tekdal, Arif Ersoy, Ayşenur Tekdal, Birol Aydın, Celal Asiltürk, Duran Soyuğur, Dursun Ali Düzenli, Elif Erbakan, Fatih Erbakan, Fehim Adak, Fethullah Erbaş, Fikret Karabekmez, Fuat Sağıroğlu, Hilmi Tanış, İhsan Fincan, İsmail Müftüoğlu, Latif Öztek, Lütfü Yalman, Mehmet Batuk, Mehmet Bozgeyik, Mehmet Karaman, Mete Gündoğan, Mine Kaya, Mustafa Geçer, Mustafa Özkafa, Oğuzhan Asiltürk, Orhan Altınöz, Osman Seçilmiş, Osman Yumakoğulları, Sadrettin Karaduman, Seyfullah Şahin, Suat Pamukçu, Şerafettin Kılıç, Şevket Kazan, Temel Karamollaoğlu, Veysel Candan, Yakup Budak, Yasin Hatipoğlu, Yaşar Canbay, Zülfikar Gazi.



