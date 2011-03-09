-ERBAKAN VE ECEVİT'İN İSİMLERİ MEYDANLARDA ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, merhum başbakanlar Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'in isimlerini bazı bulvar ve meydanlara verdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda verilen bir önerge ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın adının önemli bir bulvar ve bir meydana verilmesi istenildi. AK Parti meclis üyeleri tarafından verilen önergeye, CHP ve MHP'li meclis üyeleri de olumlu görüş bildirdi. CHP meclis üyelerinin eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in adının da önemli bir yere verilmesi talebi, meclis tarafından kabul edilerek önergeye eklendi. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, herhangi bir ismi bulunmayan Gençlik Parkı girişinin bulunduğu eski Osmanlı Bankası önündeki kavşağa ''Necmettin Erbakan Meydanı'', Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapımı devam eden 3.3 kilometre uzunluğa sahih viyadükler üzerindeki bulvara da ''Erbakan Bulvarı'' adının verilmesini önerdiklerini bildirdi. Milli Kütüphane'nin hemen altındaki Bahçelievler son durakta bulunan meydanın da isimsiz olduğuna dikkati çeken Gökçek, bu meydana da ''Ecevit Meydanı'' isminin verilmesini uygun gördüklerini ifade ederek, önergenin bu şekliyle oylanmasını teklif etti. Söz konusu bulvar ve meydanlara ''Necmettin Erbakan Meydanı'', ''Erbakan Bulvarı'' ve ''Ecevit Meydanı'' adı verilmesi meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.