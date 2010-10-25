-ERBAKAN, TOPÇU İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu ile görüştü. Saadet Partisi Genel Merkezindeki görüşmede gazetecilerin kısa süreli görüntü almasına izin verildi. Topçu burada yaptığı açıklamada, yeniden genel başkanlığa seçilen Erbakan'a hayırlı olsun dileklerini iletmek için söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Erbakan ise iki partiyi ''kardeş'' olarak nitelendirerek, görüşmelerinde Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konuların değerlendirileceğini bildirdi. Erbakan bir gazetecinin ''seçim ortaklığı olabilir mi?'' sorusu üzerine, her konunun görüşülebileceğini ifade etti. Topçu ise Necmettin Erbakan'ın deneyimli ve tecrübeli bir siyasetçi olduğunu belirterek, ''Ülkede ekonomik, bölücü, ahlaki terör var, konuşulacak çok şey var'' dedi.