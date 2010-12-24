-ERBAKAN ''TALEBELERİNİ'' ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yetkiyi almaya hazırlandıklarını belirterek, ''Biz bu evlatlarımıza, bu talebelerimize, 'madem bu kadar hevesleniyorsunuz, alın bakalım' dedik. Aldılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Nasihat ettik, dinlemediler. Şimdi ellerinden yetkiyi alacağız ve kendilerini faydalı işlerde kullanacağız'' dedi. Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Erbakan, 2011'deki seçime 6 ay gibi bir süre kaldığını belirterek, bu seçimin büyük ve tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Saadet Partisi olarak geceli gündüzlü çalıştıklarını anlatan Erbakan, ''Gayretli çalışmaya mecbur olduğumuzu biliyoruz. Çünkü sadece Türkiye'nin değil, bütün insanlığın kurtuluşu bizim çalışmamıza bağlıdır'' diye konuştu. Seçim çalışmalarının dünyayı ilgilendirdiğini ifade eden Erbakan, siyonizmin aklının fikrinin partilerinde olduğunu öne sürdü. Erbakan, siyonizmin AK Parti'yi iktidara getirdiğini iddia ederek, ''Siyonizm öyle ustadır ki 'kim ben mi, ben hiç siyonizme hizmet eder miyim' şarkısını söyleterek kendi ordusunda işbirlikçilere askeri talim yaptırır. Ben hizmet etmiyorum zannedersin, halbuki hizmet eden ordunun içindesin haberin yok. Siyonizm seni kullanıyor'' dedi. ''Siyonizmin'' seçim için beş büyük hazırlık yaptığını iddia eden Erbakan, basının satın alındığını, yazarların inandıklarını dahi yazamadığını savundu. Erbakan, ikinci büyük adımın bankaların satın alınması olduğunu, bütün bankaların görünen ve görünmeyen siyonist ortakları bulunduğunu iddia etti. -TALEBELERİNDEN MEMNUN DEĞİL- Necmettin Erbakan, seçimde iktidar olacaklarını ve Türkiye'nin beklediği hizmetleri yerine getireceklerini anlatarak, adil düzeni kuracaklarını söyledi. Bir gazetecinin, ''talebelerimize alın bak siz yönetin dedik, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Yetkiyi onların elinden alıp onları faydalı işlerde kullanacağız dediniz. Hangi faydalı işlerde kullanacaksınız?'' sorusuna Erbakan, ''Bundan önce nerede kullandıysak, orada kullanacağız'' yanıtını verdi.