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Politika

Erbakan: Siyasi yasağım yok

10 Nisan 2009 20:48

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, yeni kanun değişiklikleriyle hiç bir siyasi yasağının söz konusu olmadığını, herhangi bir engel bulunmadığını, bütün siyasi haklarının iade edildiğini söyledi.

Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin memnu haklarının iadesiyle ilgili verdiği karar ile adli sicil kaydının bulunmadığına dair belgenin birer örneğini gazetecilere dağıttı.

Şimdiye kadar milletin ve insanlığın saadeti, milli görüşün iktidara gelmesi için ne gayretle çalıştıysa bundan sonra da aynı gayretle çalışacağını ifade eden Erbakan, "Her zaman belirttiğimiz gibi kapının dışında hangi levhanın asılı olduğu değil, kalbin içinde hangi gaye ve gayretin bulunduğu önemlidir" dedi.

29 Mart yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Erbakan, milli görüşün 29 Mart'ta yüzde 5.2 oy alarak "üçüncü şahlanışını başlattığını" söyledi.

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