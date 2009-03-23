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Politika

Erbakan siyaset sahnesinde

Kayıp trilyon davasında aldığı ev hapsi cezası affedilen Erbakan, Saadet Partisi’nin Çağlayan mitinginde konuştu.

23 Mart 2009 02:00

Kayıp trilyon davasında aldığı ev hapsi cezası Cumhurbaşkanı Gül tarafından affedilen Milli Görüş lideri Erbakan, Saadet Partisi’nin Çağlayan mitinginde konuştu.

“Mücahit Erbakan” sloganları arasında konuşmasına başlayan Erbakan, Erdoğan ve AKP yöneticilerini Refah Partisi’ni bölmekle suçladı. 

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29 Mart yerel seçimlerinin önemine değinen Erbakan,  vatandaşların dikkatli bir biçimde oy kullanmaları gerektiğini söyledi. Erbakan, "AKP yöneticileri ve kadroları, Milli Görüş kadrolarından gelmiştir. Şahıs olarak değil, seçtikleri yolu tenkit ediyorum. Bu yoldan bir yere ulaşamazsınız. Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz. Geliniz, Milli Görüş'e geri dönünüz. Türkiye'de 19 parti içinde sadece Milli Görüş'ü temsil eden Saadet Partisi vardır. AKP işbirlikçidir" dedi.

AKP yönetimini 28 Şubat sürecinden sorumlu tutan ve “Oyunuzu işbirlikçilere vermeyin” çağrısında bulunan Erbakan, “En büyük tehlike olarak Milli Görüş’ü gördü Siyonizm. ‘Refah Partisi’ni bölmeliyiz’ dediler ve 28 Şubat’ı yaşadık” diye konuştu.

Erbakan konuşmasını, platformda kendisine ayrılan sandalyeden yaptı. Mitingde sık sık "Başbakan Numan, mücahit Erbakan" sloganları atıldı.

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