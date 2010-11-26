-ERBAKAN SEÇİM STARTINI İSTANBUL'DAN VERDİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, partisinin seçim startını İstanbul'da vererek, ''Bu seçimde bütün insanlığın kurtuluş savaşını yapacağız. Yok ortanın solu, yok sol muhafazakar gibi taklitçi görüşlerle insanlığa saadet getirilemez'' dedi. Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Erbakan, daha sonra Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret etti. Erbakan, daha sonra da Eyüp Sultan Meydanı'nda kurulan platformdan partililere seslenerek, seçim startını verdi. Erbakan, yaptığı konuşmada, insanlığın bütün kurtuluşu İstanbul'dan, Türkiye'den ve milli görüşten beklediğini söyledi. Seçim çalışmalarına özellikle Eyüp Sultan'da başladıklarını ifade eden Erbakan, ''Eyüp Sultan Hazretleri, İstanbul'a 96 yaşında 6 oğluyla birlikte geldi. Oğulları, Eyüp Sultan'dan yaşlılığından dolayı sefere katılmamasını istedi. Fakat o, oğullarına Kur'an-ı Kerim'den ayeti hatırlattı ve seferberliğe yaşlısıyla, genciyle çıkılması gerektiğini söyledi. Biz de bu sebepten seçim çalışmalarımıza 7 ay önceden yaşlısıyla, genciyle buradan başlıyoruz. Burası Eyüp Sultan Hazretleri'nin dizinin dibidir'' dedi. Gece gündüz çalışarak iktidar olacaklarını belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İnsanlık, 622 yılında ilk saadeti elde etti. 1683 Viyana Kuşatması ile ikinci saadetlerine ulaştı. Fakat ecdadımız, ikinci Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanınca maddi gücünü kaybetti. Bu seçimde bütün insanlığın kurtuluş savaşını yapacağız. Taklitçi görüşlerle insanlığa saadet getirilemez. Yok ortanın solu, yok sol muhafazakar gibi taklitçi görüşlerle insanlığa saadet getirilemez. Maneviyat olmadan saadet olmaz. Buna sahip olan sadece milli görüştür. Bu sebeple diğer partiler Türkiye'ye saadet getirememiştir. Saadet Partisi bir tarafa, 61 tane ikiz kardeş çürük yumurta diğer tarafa.'' -MİMAR SİNAN BENZETMESİ- Şehzadebaşı Camisi'nin Mimar Sinan'ın çıraklık, Süleymaniye Camisi'nin kalfalık, Selimiye Camisi'nin de ustalık eseri olduğunu hatırlatan Erbakan, şunları söyledi: ''Biz de 41 yıllık milli görüş davamızda 1996 yılına kadar çıraklık yaptık. Hükümetimiz 54. hükümet, kalfalık dönemimizdi. Adil düzenin kokusunu aldık, 12 Hazirandan sonra ustalık dönemimiz geliyor. Şimdi Selimiye'yi yapmaya geliyoruz Allah'ın izniyle. Türkiye üzerinde kalkan oyunu oynanıyor. Bu, Türkiye'yi bölmek için, parçalamak için yapılıyor. Asıl amaç, Türkiye'yi İsrail'in vilayeti yapmak. Neden imza hemen atılmıyor? Çünkü milli görüşten korkuyorlar. Türkiye'yi, füze kalkanı kumandalarını kendilerine aldıktan sonra yavaş yavaş, alıştıra alıştıra İsrail'in vilayeti haline getirecekler. Bugün eşi başörtülü biri cumhurbaşkanı oluyorsa bu onun değil, bizlerin başarısıdır. Kıbrıs harekatı ve manevi kalkınma programı sizin eserinizdir. Her gelişimizde, kapanan imam hatipleri açtık, Türkiye'yi İslam Bankası'nın kurucu ortağı yaptık. Ülke böylece özüne döndü. İlk başta buna karşı çıkan İsrail bile daha sonra kendisi bu sistemi uygulamaya başladı. Yeni dünya düzeni için G-8'leri kurduk. 100 alan memura 250, 100 alan işçiye 230, 100 alan Bağkur emeklisine 1000 vermek suretiyle akılları donduracak hamleler yaptık. Bunun için bir kuruş borç almadık. Peki nasıl verdik bu parayı? Havuz sistemi kurup, devletin kendi parasını bir yerde topladık.'' -PLATFORM PARÇASININ DEVRİLMESİ- Bu arada Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cuma namazı sonrası partililere seslenmesi amacıyla Eyüp Sultan Camisi önünde kurulan platform, İstanbul Valiliğinin uyarısı üzerine Eyüp Sultan Meydanı'nın başka bir yerinde bulunan Saçlı Abdülkadir Camisi'nin önüne alınmak istendi. Kurulan platformun sökümü sırasında demir korkuluk rüzgarın da etkisiyle çalışanların üzerine devrildi. Korkulukların altında kalan taşıma işleminde görevli Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı üyelerinden Metin Özsınar (35) başından yaralandı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Özsınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bir süre güvenlik kuvvetleriyle tartışan partililer, daha sonra platformu Saçlı Abdülkadir Camisi'nin önüne taşıyarak, Erbakan'ın buradan partililere hitap etmesini sağladı.