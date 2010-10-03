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Politika

Erbakan 'Saadet' için seçim tarihini belirledi

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Olağanüstü Kongresinin 17 Ekim 2010'da yapılacağını söyledi.

03 Ekim 2010 03:00

T24 - Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Olağanüstü Kongresinin 17 Ekim 2010'da yapılacağını söyledi.

Kayyuma devredilerek olağanüstü kongre kararı alınan SP’de Numan Kurtulmuş cuma günü yaptığı açıklamayla Genel Başkanlıktan ve partiden istifa etmişti.

Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongre Hazırlık ve İstişare Toplantısında  konuşan eski başbakanlardan Erbakan, 11 Temmuz 2010'da yapılan kongrenin yararlı  değil, zararlı olduğunu kaydetti.

Yeni bir kongrenin zaruret haline geldiğini ifade eden Erbakan, 17  Ekim'de Saadet Partisi'nin Olağanüstü Kongresinin yapılacağını bildirdi.

Daha önceki dönemlerde milli görüşünün “kalfalık hizmetinde  bulunduğunu” dile getiren Erbakan, “Şimdi ustalık hizmetlerimizi yapmaya  geliyoruz. Yeni bir dünya kuracağız”dedi.


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