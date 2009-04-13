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Politika

Erbakan, Rafsancani ile görüştü

13 Nisan 2009 20:21

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, davet üzerine geldiği İran'da temaslarda bulunuyor. Erbakan, bugün ilk olarak İran Uzmanlar Meclisi ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani ile bir araya geldi.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki ile görüşen Erbakan'ın, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ortak değerlere değinildiği, Ankara ve Tahran'ın bölgedeki etki ve önemine işaret edildiği öğrenildi.

Erbakan, İran ziyaretine başlamadan önce Ankara'da yaptığı basın toplantısında seyahatinin ana gayesinin, "Türkiye ile İran arasındaki münasebetleri geliştirmek, bölgesel ve dünya barışının tesisi için neler yapılması gerektiği hususunda fikir teatisinde bulunmak" olduğunu söylemişti

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