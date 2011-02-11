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Politika

ERBAKAN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TABURCU ANKARA (A.A)

11 Şubat 2011 18:09

-ERBAKAN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TABURCU  ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Güven Hastanesi Başdanışmanı Dr. Ahmet Feyzi İnciöz, ''Erbakan'ın genel sağlık durumu iyi. Tedbir amaçlı tutuyoruz. Önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planlıyoruz'' dedi. İnciöz, Erbakan'ın sol ayak damarlarındaki iltihaplanma tanısı ile hastaneye geldiğini anımsatarak, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. İnciöz, yapılan tedavilere olumlu yanıt veren Erbakan'ı, dinlenmesi ve tedbir amacıyla hastanede ''misafir ettiklerini'' kaydetti. İnciöz, olağanüstü olumsuz bir durumun yaşanmaması durumunda Erbakan'ın gelecek hafta taburcu edileceğini söyledi.

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