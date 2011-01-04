-ERBAKAN ÖĞLEDEN SONRA TABURCU ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Saadet Partisi'nin eski genel başkanlarından Recai Kutan, dün kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ziyaret etti. Erbakan'ın öğleden sonra taburcu edilmesi bekleniyor. Kutan, hastaneye gelişinde gazetecilerin soruları üzerine, Erbakan'a acil şifa dileğinde bulundu. Kutan, ''Sayın Erbakan'ın bütün ömrü ülkeye hizmetle mücadeleyle geçti. Dileğim odur ki inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bu hizmetlerini sürdürür'' dedi. Öte yandan Güven Hastanesinde yatarak tedavi gören Erbakan'ın öğleden sonra taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi.