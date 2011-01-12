-ERBAKAN NE ZAMAN TABURCU? ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Ersoy, 3 Ocak Pazartesi günü hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Ailesi biraz daha istirahat etmesini istiyor ama bugün yarın taburcu olmasını bekliyoruz'' dedi. Ersoy, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de uygulanan ''IMF patentli ekonomi politikalarının ülkeyi yoksullaştırdığını'' savunarak, ''Ülkemizde bir avuç rantiye zenginleşirken kitleler yoksullaşmaktadır'' dedi. Devletin iç ve dış borcunun oransal olarak azaldığını, özel sektör ve halkın borç yükünün arttığını ifade eden Ersoy, halkın yüksek vergi ve yüksek faiz düzenekleri nedeniyle yoksullaştırıldığını savundu. Ersoy, ''Günlerdir Türkiye heykel tartışması ile meşgul ediliyor, oysa ülkenin tartışılması, konuşulması gereken çok durum var, yoksulluk fakirlik bunların başında geliyor'' dedi. Ersoy, bir gazetecinin sorusu üzerine, Erbakan'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Arif Ersoy, ''Ailesi Erbakan'ın biraz daha istirahat etmesini istiyor ama bugün yarın taburcu olmasını bekliyoruz'' diye konuştu.