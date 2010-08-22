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Politika

Erbakan: 'Milli gelir 10 bin dolara çıkmış, hadi oradan'

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği iftardan sonra konuşan Necmettin Erbakan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

22 Ağustos 2010 03:00

T24- Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi Kocaeli Üniversitesi mezunlarının düzenlediği iftardan sonra konuşan Necmettin Erbakan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erbakan, “Milli gelir 10 bin dolara çıkmış, hadi oradan. Çocuk mu kandırıyorsun?” dedi.

Dün akşam İzmit'e gelen Necmettin Erbakan, AGD'nin kent merkezindeki bir restoranda düzenlediği iftar programına katıldı. Erbakan, alkışlarla içeri girdi. Erbakan, iftardan sora yaptığı konuşmasında, hükümete yüklendi. Vatandaşın faiz borçlarını nasıl ödeyeceğini ve aybaşını nasıl getireceğini düşündüğünü belirten Erbakan, “İstatistiki aldatmacalara inanmıyoruz. Milli gelir 10 bin dolara çıkmış. Hadi ordan. Çocuk mu kandırıyorsun? Adam mı aldatıyorsun? Tarım ve hayvancılık yok olmuşken, hikaye ile macunla yara tedavi olur mu? Milli görüşçüler buna inanmaz. İnsanlara kurtuluş yönünü göstermeye çalışırlar. Kurtuluş ancak milli görüştedir” dedi.


Türkiye'nin şu anda ister istemez aslına döndüğünü söyleyen Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Olmaz, tutmaz, yürümez, ıspanaktan yağ çıkmaz. Hiç çaresi yok anahtarlar milli görüşe teslim edilecek. Başka çaresi yoktur. Kurtuluş yolu yoktur. Kurtuluş ilacı yoktur. İşte tarih de bunu ispat etti, yaşadığımız olaylar da bunu gösteriyor. Şimdi Türkiye ister istemez aslına dönüyor. Ak Parti ciyak ciyak ciyaklıyor. Bütün kalelerini kaybetti. Niçin kaybediyorsun? Millet aslına dönüyor onun için.”


Milli görüşün ülkeye büyük hizmetler yaptığını söyleyen Erbakan, “Büyük Kıbrıs zaferi milli görüşün eseridir. 1milyon çocuğumuza Kuran’ı Kerim öğretmiştir milli görüş. Yüksek okullara, bütün okullara din ve ahlak dersini milli görüş koymuştur. D-8'i kurmuştur ve yeni bir dünya kurmaya başlamıştır. Ticarete doları kaldırmaya teşebbüs etmiştir” dedi.

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