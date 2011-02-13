-ERBAKAN: MANEVİ HUZUR OLMADAN MADDİ HUZURU BULMAK MÜMKÜN DEĞİL ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmetin Erbakan, ''Manevi huzur olmadan maddi huzuru bulmak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sadece İslam alemi için değil bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Adaletle yönetilen barış ve huzur dolu bir dünya, ancak O'nun getirdiği ilahi prensipler üzerine inşa edilebilir'' görüşünü bildirdi. Erbakan, yarın gece kutlanacak Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu gecenin İslam'ı tam manasıyla anlamak ve şuurlanmak için bir fırsat olduğunu belirten Erbakan, mesajında, ''Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum yıldönümü idrak ettiğimiz bu gece vesilesiyle herkesi Peygamber efendimizin örnek hayatını ve mücadelesini yeniden hatırlamaya davet ediyorum. Bu müstesna geceler hepimiz için birer fırsattır. Peygamber efendimizin güzel ahlakını, örnek hayatını ve eşsiz mücadelesini örnek almalı, insanlığın kurtuluş reçetesi olan ilahi prensiplerini hayatımıza hakim kılmak için çalışmalıyız. Bugün ırkçı emperyalizmin esareti altında, kan ve gözyaşına boğulmuş insanlığın kurtuluşu ancak O'nun rehberliği ile mümkün olacaktır'' ifadelerine yer verdi. Müslüman olma şerefinin aynı oranda vebal ve sorumluluk gerektirdiğine işaret eden Erbakan, şunları kaydetti: ''Böyle bir peygamberin ümmeti olmak bir insanın sahip olabileceği en büyük şereftir. Kendimizi kurtarmak yetmez. Bir Müslüman olarak bütün insanlığı kurtarmakla mükellefiz. Huzur, barış, refah ve adalet dolu bir saadet dünyasını kurmakla yükümlüyüz. Hayra motor, şerre fren olmalıyız. Yanlışın yerine doğruyu, çirkinin yerine güzeli, kötünün yerine iyiyi, sömürünün yerine adaleti, kaosun yerine huzuru, kavganın yerine kardeşliği hakim kılmak için gece gündüz çalışmalıyız. Bu gece günahlarımızın affı için dua edelim. Bu gece O'na layık bir ümmet olabilmek için dua edelim. Cenab-ı Hakkın bizlere, İslam aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak şuur ve gücü vermesi için dua edelim. Dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının kurtuluşu için dua edelim. Güçlünün değil haklının hakim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu temenni ile milletimizin ve İslam aleminin mübarek Mevlit kandilini kutluyor, bu müstesna gecenin İslam birliğinin kuruluşuna vesile olmasını diliyorum.''