Erbakan: Kongre istenen neticeyi vermedi

Fatih Erbakan: Babamı tasfiyeye kimsenin gücü yetmez

Eski Başbakanlardan ve kapatılan Refah Partisinin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 11 Temmuz'daki Saadet Partisi (SP) 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin, gelecekteki seçim çalışmaları döneminde birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve heyecanla çalışmayı temin bakımından istenen neticeyi vermediğini'' belirtti.Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisinin 11 Temmuz'da mevsim itibariyle elverişli olmayan şartlara rağmen büyük bir coşku ve heyecanla canlı bir kongre yaptığını belirterek, ''Fakat kongre önümüzdeki seçim çalışmaları döneminde birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve heyecanla çalışmayı temin bakımından istenen neticeyi vermemiştir'' ifadesini kullandı. Bunun sebebinin "iyi niyetle daha iyisini yapacağız" zannıyla partiyi davasından, gaye ve temel esaslarından uzaklaştırmaya yönelik bir takım arzuların yürürlüğe konulmak istenmesi olduğunu ileri süren Erbakan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:''40 yıllık Milli Görüş davasının tek temsilcisi olan Saadet Partimizin ana hedef, gaye ve esaslarından uzaklaştırılmasını ve diğer partilere benzer bir parti haline getirilmesini camiamız mensubu hiçbir şuurlu kardeşimiz tasvip etmez. Bu durumda partimizi bütün diğer partilerden üstün kılan mevcut 60 partinin benzeri 61. bir parti olmaktan muhafaza etmek, temel esaslarımızdan uzaklaşılmaması için elden gelen her türlü gayreti göstermek, Milli Görüş'e inanan her kardeşimizin inancının gereğidir. Temel esasların muhafazası için ve seçime giderken birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik örneğinin ortaya konulması ve bunların yeni bir kongre ile en kısa zamanda bütün milletimize gösterilmesi milli bir görevdir. Çünkü, mevcut yönetimde yer alan milli görüşçü kardeşlerimizin her birinin kıymetli olduğunu biliyoruz. Ancak temel esasların muhafazası için tek tek şuurlu olmak yetmez, ekip olarak temel esasların muhafazasına özel itina gösteren bir yapıda olunması da zorunludur."Yeni yapılacak kongrenin takdiri ile hep beraber tek bir vücut halinde kardeşlik, sevgi ve heyecanla önlerindeki atılımı gerçekleştirmek için camianın üzerine düşen görevi en büyük başarıyla yerine getireceğine inandığını" ifade eden Erbakan, ''yapılacak kongrede bütün delegelerin ve parti mensuplarının hiçbir ayırım gözetmeden birbirlerini sevgi ve saygıyla kucaklayacaklarına yürekten inandığını'' kaydetti.Pazar günü gerçekleşen olaylı kongrede, yarışta bulunan beyaz liste ile Erbakan'ın etkisiyla hazırlanmış olan yeşil listede genel başkanlığa tek aday olan Numan Kurtulmuş, yeşil listeden çekilmişti.Liste çekişmesi ardından salonda yaşanan kargaşada Erbakan yandaşları kürsüyü işgal etmiş, olaylara çevik kuvvet müdahele etmişti.Olayların ardından gerçekleştirilen seçimde tek başkan adayı olan Kurtulmuş, salt çoğunluğun aranmadığı 3. tur oylamasında 310 oyla genel başkan seçilmişti.Bu seçimin ardından sessizliğini bozan Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Akşam gazetesine verdiği röportajda Kurtulmuş'un parti başkanlığından indirileceğini söylemiş, perşembe günü öğlen saatlerinde katıldığı NTV yayınında da Erbakan'ı tasfiye etmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, Kurtulmuş'un istifa etmese de gerçekleştirilecek yeni bir kongre ile genel başkanlıktan indirileceğini ima etmişti.