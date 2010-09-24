-ERBAKAN: ''KONGRE HAZIRLIKLARI YAPILIYOR'' ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, oğlu Fatih Erbakan, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, eski Genel Başkan Yardımcılarından Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan ile Saadet Partisi Genel Merkezi'nin bahçesinde bulunan Hamidiye Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erbakan, namaz çıkışında gazetecilerin Saadet Partisi'ndeki kongreye ilişkin sorularını yanıtladı. ''Saadet Partisi'ndeki 11 Temmuz kongresinden sonra yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Erbakan, ''Saadet Partisi'nde bu hususta heyetler, gerek çağrı, gerek kongre hazırlık heyeti gerekeni yapıyor. Bunları takip ediyoruz. Cenabı Allah en güzelini yapar'' karşılığını verdi. Oğuzhan Asiltürk de gazetecilerin kongreyle ilişkin sorularına karşılık, ''Bu konuda ben bir şey söylemeyeceğim. Arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yapıyor. Kongre sürecine ilişkin düşüncelerimizi uzun uzun değerlendirdik. Yeniden bir açıklama yapmaya gerek yok.'' dedi. Bir gazetecinin, ''Numan Kurtulmuş başka bir parti kurarsa Saadet Partisi'nin başına kimi geçirmeyi önerirsiniz?'' sorusuna da Asiltürk, ''Bunların hepsi zamanı gelince açıklanır'' cevabını verdi. Saadet Partisi'ni kongreye götürecek kayyum heyeti üyesi Mustafa Kamalak da cami çıkışında gazetecilerin ''Ne zaman toplanacaksınız?'' sorusu üzerine, karar ellerine geçtikten sonra ilk toplantılarını yapacaklarını söyledi. -ÜÇ SEÇENEK GÖRÜŞÜLÜYOR- Bu arada, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç da dün başlayan istişare toplantılarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mevcut yönetimce üç görüş tartışıldığını ifade eden Malkoç, bu görüşleri ''Yeni oluşama gitmek, kongreye gitmeden parti içinde kalıp mücadele etmek, kongreye katılmak ve yeniden aday olmak'' şeklinde sıraladı. Malkoç, kesin kararın istişare toplantıları ardından açıklanacağını ve hukuki sürecin de bunun sonrasında netleşeceğini kaydetti. (ATA-ERT-CEM)