Erbakan, İran'da Hatemi ile görüştü

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile bir araya geldi.



Tahran'daki temaslarını sürdüren Erbakan'ın, Hatemi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve İslam dünyasındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.



Erbakan'ın görüşmede, D8 ve İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.



Hatemi'nin de konuşmasında, Türkiye ve İran'ın, İslam medeniyetinin gelişmesindeki rollerine değindiği, İslam ülkelerinin imkan ve potansiyellerinden yararlanarak layık oldukları konuma geleceğine olan inancını dile getirdiği bildirildi.



Erbakan, temasları kapsamında Uzmanlar Meclisi ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani ve Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki ile de bir araya gelmişti.



Erbakan'ın, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve diğer bazı İranlı yetkililerle de bir araya gelmesi planlanıyor.

