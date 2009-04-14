T24 LogoT24 Logo
Politika

Erbakan, İran'da Hatemi ile görüştü

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile bir araya geldi.

14 Nisan 2009 03:00

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile bir araya geldi.

Tahran'daki temaslarını sürdüren Erbakan'ın, Hatemi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve İslam dünyasındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

Erbakan'ın görüşmede, D8 ve İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Hatemi'nin de konuşmasında, Türkiye ve İran'ın, İslam medeniyetinin gelişmesindeki rollerine değindiği, İslam ülkelerinin imkan ve potansiyellerinden yararlanarak layık oldukları konuma geleceğine olan inancını dile getirdiği bildirildi.

Erbakan, temasları kapsamında Uzmanlar Meclisi ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani ve Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki ile de bir araya gelmişti.

Erbakan'ın, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve diğer bazı İranlı yetkililerle de bir araya gelmesi planlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24