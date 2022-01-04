Erbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir

“Yüzde 50'lik asgari ücret artışından hemen sonra başlayan zam yağmuru ve ‘aylık neredeyse yüzde 20’,’yıllık yüzde 83’lük enflasyon’ maaşları daha çalışanın eline geçmeden pula çevirdi.

2022 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılan yıllık zam ise neredeyse aylık enflasyon oranı kadar ve dolayısıyla yok hükmünde. 2022 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılan yıllık zam ise neredeyse aylık enflasyon oranı kadar ve dolayısıyla yok hükmünde.

4 kişilik aile için açlık sınırının 5 bin liraya, yoksulluk sınırının 15 bin liraya dayandığı ülkemizde; en düşük memur maaşı “5 bin 665 liraya”, en düşük memur emeklisi aylığı “4 bin 37 liraya” çıktı. İşçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı da 2500 liraya çıktı. 4 kişilik aile için açlık sınırının 5 bin liraya, yoksulluk sınırının 15 bin liraya dayandığı ülkemizde; en düşük memur maaşı “5 bin 665 liraya”, en düşük memur emeklisi aylığı “4 bin 37 liraya” çıktı. İşçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı da 2500 liraya çıktı.

Bu şartlar altında “Allah memurumuza, emeklimize yardım etsin” demek heralde en doğrusudur. Bu şartlar altında “Allah memurumuza, emeklimize yardım etsin” demek heralde en doğrusudur.