Erbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu şartlar altında “Allah memurumuza, emeklimize yardım etsin” demek heralde en doğrusudur." ifadelerini kullandı.
TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, tüketici enflasyonu ‘yüzde 36,08’ ile son 19 yılın zirvesine yükseldi. Aylık enflasyon ise ‘yüzde 13,58' ile rekor kırdı. “Bağımsız araştırmacıların hesapladığı enflasyon oranı ise aylık ‘yüzde 19.35’, yıllık ise ‘yüzde 82.81’ olarak açıklandı” diyen Erbakan, “Yıllık enflasyon büyük bir hızla üç haneli rakamlara doğru gidiyor” dedi.
Bu veriler dikkate alındığında asgari ücrete yapılan zammın daha şimdiden yok olduğunun görüldüğünü belirten Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Enflasyon maaşları daha çalışanın eline geçmeden pula çevirdi"
“Yüzde 50'lik asgari ücret artışından hemen sonra başlayan zam yağmuru ve ‘aylık neredeyse yüzde 20’,’yıllık yüzde 83’lük enflasyon’ maaşları daha çalışanın eline geçmeden pula çevirdi.