-ERBAKAN İÇİN ANKARA'DA CENAZE NAMAZI KILINDI ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Eski Başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Sabah namazının kılınmasının ardından Erbakan'ın cenazesi cami avlusuna getirildi. Daha sonra kılınan cenaze namazına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, pek çok milletvekili, Saadet Partisi yöneticisi, partililer ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Erbakan'ın naaşı tekbir getirilerek bir süre omuzlarda taşındı. Erbakan'ın cenazesi daha sonra İstanbul'a götürülmek üzere cenaze arabasına konuldu. Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne çıkan yollar polis tarafından kapatılırken, tören için gelenler camiye üzerleri aranarak alındı. Cami avlusunda Kızılay tarafından lokum, Büyükşehir Belediyesi tarafından da çay ve çorba dağıtıldı. Cenaze törenine pek çok parti üyesi kadının da geldiği görüldü. Törenin ardından Erbakan'ın cenazesi partililerden ve sevenlerinden oluşan konvoyla havaalanına doğru hareket etti.