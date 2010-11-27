-ERBAKAN: ''BU MİLLET AVRUPA'YA ZİNCİRLE BAĞLANAMAZ'' ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, ''Bu millet Avrupa'nın kapısına zincirle bağlanacak millet değildir'' dedi. Erbakan, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen, partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, genel seçimlerin önemine işaret ederek, seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Seçimlerin hakla batılın mücadelesi olacağını öne süren Erbakan, kendilerinin gecelerini gündüzlerine katarak hazırlanmak zorunda olduklarını ifade etti. Türkiye'de bütün gazeteler ve basının siyonizmin eline geçtiğini iddia eden Erbakan, siyonizmin Saadet Partisi'nin iktidara gelme olasılığından korktuğunu ileri sürdü. AK Parti yöneticilerinin uyguladıkları politikalarla vatana millete hizmet ettiklerini zannettiklerini söyleyen Erbakan, ''Bu millet Avrupa'nın kapısına zincirle bağlanacak millet değildir'' dedi. AK Partililerin kendilerinin talebesi olduğunu ve bir işi başlayıp bitirme konusunda deneyimleri bulunmadığını öne süren Erbakan, ''Şuuru olmayanın vizyonu olmaz'' diye konuştu. Türkiye'yi idare etmenin bazı şartları bulunduğunu belirten Erbakan, ''Olmaz, ıspanaktan yağ çıkmaz'' ifadesini kullandı. Türkiye'de müstemleke tipi faaliyetler bulunduğunu, lider ülke kalkınması olmadığını ileri süren Erbakan, üçüncü şahlanışlarını gerçekleştireceklerini ve bütün güçleriyle çalışıp vatanı milleti kurtarmaya mecbur olduklarını söyledi. Geçen seçimde kendi oylarının AK Parti'ye verildiğini ve bunun nedenlerini araştırdıklarını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu: ''Geçen seçimde, hepimizin bildiği inançlı bir grup, evlatlarını topladı. Bendenizi de çağırdı. Yardımcılarını da çağırdı ve dedi ki, 'Ben hastayım, seçimler geldi, sizinle meşgul olamayacağım. Şu yardımcılarım meşgul olacak.' Yardımcılarına döndü, bendenizi göstererek, 'Hocamızın izinden ayrılmayacaksınız' dedi. Seçime gittik, bunların camisinin önündeki sandığın ne oy aldığına baktık. Yüzde 50 AKP oy almış, yüzde 10 Saadet Partisi almış. Kendilerini çağırdık, dedik ki, 'Size bu tebligat yapıldığı halde bu hal nedir?' Dediler ki, (Hata yaptık).'' Kendilerine bu hatanın Cumhuriyet mitingleri nedeniyle yapıldığının söylendiğini anlatan Erbakan, kendilerine, ''Bu milyonlarca insan Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklerse, CHP iktidara gelirse daha mı iyi olur? O karanlık günleri bir kez daha yaşamak istemediğimiz için, buna karşı bir kalkan olsun diye, Saadet Partisi'nin barajı geçeceğinden şüphe ettiğimizden dolayı AK Parti'ye oy vermeyi tercih ettik'' denildiğini söyledi.