-ERBAKAN: BESMELEYİ ÇEKİYORUZ VE BAŞLIYORUZ ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, ''Bu kongre, aynen bu dava başlarken Milli Nizam kongresinde görülen aşkı, şevki, göz parıltısını ve ruhu ortaya koymuştur. Besmeleyi çekiyoruz ve başlıyoruz. Allah muvaffakıyetler versin'' dedi. Saadet Partisi'nin dün yapılan olağanüstü büyük kongresinde seçilen Genel İdare Kurulu (GİK), ilk toplantısını, Genel Başkan Necmettin Erbakan başkanlığında yaptı. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya, Erbakan'ın GİK üyesi oğlu Fatih Erbakan ile kızı Elif Erbakan Altınöz ile Yüksek Disiplin Kurulu üyesi damadı Mehmet Altınöz de katıldı. Erbakan, toplantının yapılacağı salona gelişinde ''Başbakan Erbakan'', ''Mücahit Erbakan'', ''Hocamıza sadakat şerefimizdir'' ve ''Sabrettik, kavuştuk Elhamdülillah'' sloganları ve alkışlarla karşılandı. Konuşmasına Besmele ile ve dua okuyarak başlayan Erbakan, partililere hitaben, ''Hepinizi, kahramanlar ve sağlam mücahitler olarak karşılıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Sizler bu milletin aslısınız, kendisisiniz, tarihisiniz, inancısınız, ruh köküsünüz ve milletin asıl temsilcilerisiniz. O itibarla bu bayram, bütün milletin bayramıdır. Sizler, bütün milleti temsil ederek bu bayramı yaşıyorsunuz. Cenabı Allah daha çok bayramlar yaşatsın inşallah'' şeklinde konuştu. Dün yapılan kongreyi ''muhteşem'' olarak nitelendiren Erbakan, şunları söyledi: ''Genel kurulumuzu yaptık, yaşadık. Allah'a şükürler olsun, böylesine tarihi bir günü, böylesine bir aşkı, şevki, azmi, görünmemiş görüntüyü, coşkuyu bizlere yaşattı. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Dünkü konuşmamızda, kongremizi değerlendirdik. Eşsiz bir kongre yaptığımız için Cenabı Hakka hamd ettik. Kongremizin yapıldığı 17 Ekim günü, ileride görülecek ki bütün insanlık için bir dönüm noktasıdır. Bu kongre aynen bu dava başlarken Milli Nizam kongresinde görülen aşkı, şevki, göz parıltısını ve ruhu ortaya koymuştur. Besmeleyi çekiyoruz ve başlıyoruz. Allah muvaffakıyetler versin. Allah bütün insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Çalışmalarımız hayırlı olsun.'' Kongrenin kendilerine, iktidar olmak ve Türkiye ve insanlığı kurtarma vazifesi verdiğini ifade eden Erbakan, bunun kendileri için çok kolay olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Önümüzdeki seçime aslında 3 parti giriyor; Halk Partisi, AKP ve Saadet Partisi. Bu üç parti içinde Halk Partisi, yıllardır yaptığı icraatlar dolayısıyla mühürlenmiştir. Yüzde 20'den yukarıya çıkamaz. İster çarşafa rozet taksın, ister toplantılarını Hacı Bayram'da yapsın, olmaz. Bunu kendileri de biliyorlar. Bu nedenle ortada iki parti kalıyor, AKP ve Saadet Partisi. Önümüzde 8 ay var. Milletimiz bu iki parti arasındaki mukayeseyi yapacaklar ve elbette Saadet Partisi diyecekler. Çünkü AKP kuşun saman dolusudur, Saadet Partisi canlısıdır. Canlı varken saman dolusuyla oyalanılmaz, vakit kaybedilmez. 8 senede yaptıkları icraat oyalamaktan başka bir şey değildir.'' Erbakan, AK Parti'nin tamamen dış güçlerin etkisinde kaldığını, herhangi bir aksiyon, şuur ortaya koyamadığını ve neye başladıysa yüzüne gözüne bulaştırdığını öne sürdü. Erbakan, ''Demokratikleşme demiştir yüzüne bulaştırmıştır. Kürt meselesini çözeceğim demiştir yüzüne bulaştırmıştır. Ekonomiyi düzelteceğim demiştir yüzüne bulaştırmıştır. Yaptığı hiçbir şey yok. Sonuç ortada. Milletimiz kredi kartlarını nasıl ödeyeceğim diye inim inim inliyor. Sanayi çökmüştür. Hayvancılık ortadan kalkmıştır. Tarımda ekersen daha çok zarar ediyorsun'' dedi. Saadet Partisi'nin ilk seçimde iktidara geleceğini savunan Erbakan, ''Böylece izzet ve şerefimiz yerine gelecek. Siyonizmin uydusu olacağımıza lider ülke olacağız. İslam birliğini kuracağız. Yeni bir dünya kuracağız ve o dünyanın öncüsü olacağız. Bunda şaşılacak bir şey yok. Biz bin yıl böyleydik zaten. Yerimizi alacağız, aslımıza döneceğiz, kendimize geleceğiz'' diye konuştu.