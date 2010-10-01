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Politika

Erbakan: Allah yollarını açık etsin

Erbakan, genel başkan Numan Kurtulmuş ve ekibinin partiden ayrılmasını yorumladı.

01 Ekim 2010 03:00

T24 -Saadet Partisi’nde Necmettin Erbakan, genel başkan Numan Kurtulmuş ve ekibinin partiden ayrılmasıyla ilgili olarak, “Allah yollarını açık etsin” dedi.

Necmettin Erbakan, gazetecilerin Numan Kurtulmuş’un Saadet Partisi’nden ayrılma kararı almasını değerlendirdi.Kurtulmuş’un kararının “hayırlı olmasını” dileyen Erbakan, “Allah Yollarını açık etsin. Yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi. Erbakan, namaz için neden Hacıbayram Camii'ni tercih ettiği yönünde bir soruya “Bu mücadeleyi 41 yıl önce buradan başlattık” şeklinde yanıt verdi.


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