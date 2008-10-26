Erbakan, AKP'ye yüklendi

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, "Bir insan ya Milli Görüşçüdür, ya da işbirlikçidir. Bu işbirlikçiler kullanıldıklarının farkında değiller. Başkalarının türkülerini söyleyerek, onlara

alet oluyorlar. Son deneme AK Parti'dir" dedi.



Erbakan, Saadet Partisi'nin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 3. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Salona girişinde partililer tarafından Erbakan'a yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu. Erbakan yoğun tezahürat nedeniyle konuşmasına başlamak için dakikalarca beklemek

zorunda kaldı.



Erbakan, ülkenin birçok sorunla boğuştuğunu, doğru tedavi için doğru teşhisin şart olduğunu söyledi.



Dünyanın ikinci Viyana kuşatmasında yaşanan başarısızlığın ardından asırlardır, ırkçı emperyalistlerin zulmü altında inlediğini belirten Erbakan, "Bunlar bütün insanlığı kendilerine köle yapmak istiyorlar. Anadolu'daki bağımsız devleti bitirip İsrail'e dahil etmeyi amaçlıyorlar" görüşünü ifade etti.



Türkiye'de insanların işsiz ve aç olduklarını, dinlerinden uzaklaştırıldıklarını savunan Erbakan, ülkenin bu şekilde "yumuşak bir lokma" haline getirilmeye çalışıldığını öne sürdü. Erbakan, Türkiye'nin, bu noktaya ırkçı emperyalistlerle işbirliği içinde olanların gayretleri ile geldiğini iddia ederek, "Bu tür propagandalar halkı aldatmak için üretiliyor. Nedir bunlar? 'Açlık, işsizlik nedir?' diye sorduğunuz zaman, bir sürü aldatmaca ile cevap veriyorlar. 'Türkiye bölünüyor' dediğiniz zaman, 'Kopenhag kriterleri, AB' diyorlar. Bu propagandalar adım adım ilerliyor" diye konuştu. Türkiye'nin Milli hiçbir şeyi kalmadı" diyen Erbakan, IMF ve AB eli ile ülkenin adım adım parçalanmaya doğru sürüklendiğini ileri sürdü. Milletin bu durumu gördüğünü ve kurtuluş çaresi aradığını kaydeden Erbakan, kurtuluşun tek yolunun Milli Görüş'ten geçtiğini söyledi. Milli Görüşçülerin, gerçekleri millete anlatmak için kollarını sıvadığını anlatan Erbakan, şöyle devam etti: "Millet narkozlandı, ülkede 15 milyon işsiz var. Bunu kimse söylemiyor. Millet oyalanıyor. 40 milyon fakir, 10 milyon aç var. İnsanların arasına düşmanlık tohumları ekiliyor. İşte gerçek bu kadar acıdır. Vakit geçirmeden milli kurtuluş hareketini başlatmaya mecburuz. Bağımsız Türkiye olacak. AB kapısına bağlanmış uşak bir Türkiye'yi kabul etmiyoruz. Türkiye güçlü, müreffeh, hür ve yeni dünyanın öncüsü bir ülke olacak. Baskı rejimleri ile gelişme olmaz. Türkiye tüm dünya barışının koruyucusu olacaktır."



İnsanların bir tercih yapma durumunda olduğunu ifade eden Erbakan, "Bir insan ya Milli Görüşçüdür, ya da işbirlikçidir. Bu işbirlikçiler kullanıldıklarının farkında değiller. Başkalarının türkülerini söyleyerek, onlara alet oluyorlar. Son deneme AK Parti'dir. Bunlar Milli Görüş gömleğini çıkardılar. IMF'ye ve uyum komisyonlarına teslim oldular. Uyguladıkları yanlış politikalar yüzünden ülke 6,5 senede bu hale geldi. Tarım ve hayvancılık yok oldu. Milli Görüş gömleğini çıkarırsan, bunun sonucu iflastır. Yaşanan en son ve en taze deneme budur" diye konuştu.



"Saadet Partisi bir yana, diğer işbirlikçiler bir yana" diyen Erbakan, diğerlerinin birbirinden farkının olmadığını, hepsinin, ırkçı-emparyalist emellere hizmet ettiğini öne sürdü. Saadet Partisinin "bu sömürü düzenini" değiştirme iddiasında olduğunu belirten Erbakan, "Onlar ağacın üzerindeki yaprağın tozunu yıkamak istiyorlar, biz 'ağacın kökü çürük, kökten başlayalım' diyoruz. İşbirlikçileri tercih etmek demek, İsrail'e vilayet olmayı seçmek demektir. Millete bu gerçekleri anlatıp narkoz halinden çıkaracağız" dedi. Necmettin Erbakan, kongrenin "şahlanış için" bir başlangıç olduğunu, partilerinin genel ve yerel seçimlerden başarıyla çıkarak iktidara geleceğini savundu. Konuşmasının ardından partilileri ayağa kalkmaya davet eden Erbakan, Milli Görüş yemini ettirdi.

