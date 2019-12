-ERBAKAN: AK PARTİ HÜKÜMETİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ TRABZON (A.A) - 26.12.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, AK Parti hükümetini değiştireceklerini savunarak, ''Bunlar bizim evladımız, bunları değiştirip farklı işlerde kendilerini kullanacağız, bu işte değil. Sevgimiz başka, vatan sevgisi başka'' dedi. Erbakan, partisinin 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen 5. Trabzon İl Kongresi'nde, ''Besmele'' çekerek başladığı yeni dönemin ilk seçim konuşmasında, Trabzon'un asli, Rize'nin fahri hemşehrisi olmasının ilk seçim konuşmasını Trabzon'da yapmasında etkili olduğunu söyledi. Trabzon'un, Türkiye'nin manevi önderlerini yetiştirdiğini belirten Erbakan, ''6 ay sonra yapılacak seçimler, rastgele bir seçim değildir. Acaba tarihteki şerefli yerimizi mi alacağız, Sultan Fatih dönemine mi döneceğiz? Yoksa Allah muhafaza buyursun, İsrail'e uşak mı olacağız? Vereceğiniz kararın varacağı sonuç budur, bu kadar önemli tarihi seçimin başlangıcındayız. Hata yapmamamız, canla başla çalışmamız lazım'' dedi. Kenti, yapacakları serbest bölge ile dünyanın merkezi haline getireceklerini ifade eden Erbakan, ''Bundan önce attığımız adımlar Milli Görüş'ün kokusudur, şimdi Milli Görüş'ün kendisi geliyor'' diye konuştu. Erbakan, ''Neden yeniden seçim meydanlarına indiğine'' ilişkin şunları söyledi: ''Bana diyorlar ki; 'Milli Görüş hareketini başlattınız, 2 tane cumhurbaşkanı, 4 tane başbakan yetiştirdiniz, evlatlarınız iktidarda, iyi kötü idare ediyorlar. Sen bunlara (aferin evlatlarım) desen etrafında pervane olurlar. Neden bunları kullanıp paşa gibi Türkiye'nin her tarafında milletin hizmetine kullanmıyorsun da (bunların yaptığı politikalar yanlıştır) demekle yeni bir yola sapıyorsunuz'. Muhterem kardeşlerim mesele hak ve batıl meselesidir. Biz elhamdülillah Müslümanız. İslam hakkı, siyonizm batılı temsil eder.'' -''SAADET, ADIM ADIM İKTİDARA GELİYOR''- Necmettin Erbakan, dünyanın, bin 150 sene ecdadın kontrolünde saadet bulduğunu, şimdi ise siyonizmin kontrolüne girdiğini öne sürerek, ''Önümüzdeki seçimlere giderken siyonizmin aklı fikri Saadet Partisi'ndedir. Türkiye'de 62 tane parti var, bunların içinde Saadet bir yana 61 tanesi bir yana. Çünkü 61 tanesi siyonizmin evladı gibidir, onların hangisi işbaşına gelse siyonizm onları kullanıyor, ama bu Saadet Partisi yok mu işte o siyonizmin bütün planlarını bozup, ecdadı gibi yeni bir dünya düzeni kurmak için çalışıyor. Bundan dolayı siyonizm daima Saadet Partisi'ni düşünür, ama propaganda olur diye söylemez. Bizim meşhur sloganımız vardır; 'Sen hiç bizden bahsetmiyorsun ama dudağın niye uçuklamış'. Saadet adım adım iktidara geliyor'' dedi. AK Parti'yi siyonizmin iktidara getirdiğini ileri süren Erbakan, ''AKP'yi rujluyor, pudralıyor, bize İslama hizmet eden bir parti gibi göstermek için ne lazımsa yapıyor. 'İsrail aleyhine konuş' diyor, 'Nasıl olsa sen benim emirlerimi tutuyorsun, sözün kıymeti yok, ne dersen de' diyor, bunların hepsi onların planıdır, kime karşı Saadet'e karşı'' diye konuştu. İktidarın alternatifinin kendileri olduğunu savunan Erbakan, ''Ahiret olmadan dünya hayatı olmaz. Bunlar Avrupa'yı bizden üstün görüyor, Avrupa bizden üstün değildir. Ben Avrupa'da da bulundum. Bizim medeniyetimiz İslam'a, Avrupa'nınki Hristiyanlığa dayanır, Hristiyanlıktan hayır gelmez. 'Allah üçtür' diye başlıyorlar, gerisini konuşmaya gerek yok. Avrupalılar temizlik bilmez. Tuvalete girdiği gibi çıkar. Bu adamın arkasından gidersen eline ne geçecek be şuursuz'' dedi. -AK PARTİ İL BAŞKANINA NASİHAT- Erbakan, şöyle devam etti: ''AK Parti'liler benim talebemdir, evladımdır. Trabzon'un AK Parti İl Başkanı Adnan Günnar kardeşimiz kongremize teşrif etmiş, kendisine 'hoşgeldiniz' diyor bağrımıza basıyoruz ama kendisine huzurlarınızda bir nasihatte bulunuyorum. Bana bak evladım, sen bu AK Parti'de ne arıyorsun? Bu AK Parti 'AB'ye gireceğim, İslam medeniyetini bırakıp Hristiyan medeniyetine gireceğim' demiyor mu? Bunların arkasından nasıl gidersin yahu? AK Parti'nin yaptığı iş nedir, faizci nizamın koruyuculuğudur, hiç bu nizamdan şikayet ettiğini duydun mu? Hayır. AK Parti geliyor vergiyle, zamla, borçla bizden alıyor, gidiyor Yahudi'ye, faizciye ödüyor. Senin AK Parti dediğin sonunda Düyun-u Umumiye tahsildarı. Bunun arkasından nasıl gidersin be evladım yahu. Kendine gel, ne olduğunu gör.'' -''BİZİM ARAMIZDA KÜRTLÜK, TÜRKLÜK DİYE AYRIM OLMAZ''- İktidar partisi olmak için hareket edeceklerini ve ''Türkiye'yi kurtaracaklarını'' ifade eden Erbakan, şöyle konuştu: ''AK Parti'li evlatlarımıza huzurlarınızda bir kez daha sesleniyorum; bak evladım gel otur şuraya. Ben senin hocanım, sen memleketi idare etmek hevesine düştün, siyonizm seni gelip buraya oturttu. Kendin oturmadın, oturttu. 8 seneden beri ne yaptın? Şunun bir muhasebesini yapalım bakalım. BM standartlarına göre senin işbaşına geldiğin zaman Türkiye'nin 3'te biri fakirlik sınırının altında idi, şimdi 3'te ikisi. Türkiye'yi fakirleştirdin. İşsizlik oranını yüzde 20'ye çıkardın. Sana gelinceye kadar 80 tane hükümet geldi, bunlar 80 milyar dolarlık dış borç yapmıştı, sen geldin 8 senede 580 milyar dolar yaptın. 'Ne yaptın bu parayı' dediğimiz zaman 'çift yol yaptım' diyorsun. Yaptığın çift yol aldığın paranın binde biri bile değil, gerisi nerede, faize gitti. Böyle kalkınma mı olur? Bundan başka sen farkında olmadan Türkiye'yi bölmeye gayret ediyorsun. Biz kaynaşmış bir milletiz, tek bir milletiz. Bizim aramızda Kürtlük, Türklük diye ayrım olmaz. Hepimiz Müslümanız, Müslümanlar birbirinin kardeşidir.'' -''6 AY SONRA İKTİDAR OLACAĞIZ''- Necmettin Erbakan, anketlerde partisinin şu anda yüzde 5,6 oy aldığının görüldüğünü, ancak iktidar almak için yüzde 25-30-35 oy almak gerektiğini ifade ederek, ''Biz 41.5 senelik partiyiz. Biz bu işi bu güne kadar kaç defa yaptık biliyor musunuz? 6 ay sonra iktidar olacağız'' dedi. -KONGREDEN NOTLAR- Tarifeli uçakla Trabzon'a gelen ve uçaktan asansörle inerek otomobil ile geldiği kent merkezindeki Usta Otel'de bir süre dinlenen Erbakan, daha sonra kongrenin yapıldığı spor salonuna geçti. Erbakan, salona gelişinde Trabzon'un yanı sıra Erzurum, Bayburt, Giresun, Ordu ve Rize'den gelen ve ellerinde parti bayrakları olan partililerce ''Mücahit Erbakan'', ''İşte komutan, işte ordu'' sloganlarıyla karşılandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre salonuna Erbakan'ın gelişi ve çıkışı sırasında kalabalık yüzünden yoğunluk yaşandı. Kongreye AK Parti Trabzon İl Başkanı Adnan Günnar'ın yanı sıra birçok siyasi parti temsilcisi katıldı. Kongre sonunda partililerce Erbakan'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir Trabzonspor forması ile çeşitli yöresel hediyeler armağan edildi.