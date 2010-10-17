-ERBAKAN AİLESİ YENİDEN PARTİ YÖNETİMİNE ADAY ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Necmettin Erbakan'ın genel başkanlık için tek aday olmasının ardından eski Genel Başkan Numan Kurtulmuş tarafından bir önceki kongrede liste dışı bırakılan Erbakan'ın çocukları Fatih ile Elif Erbakan Altınöz GİK ve damadı Mehmet Altınöz ise YDK listesinde yer aldı. Kongrede, 1250 delegenin oy kullanması gerekirken ve Kurtulmuş ve beraberinde bazı delegelerin istifa etmesine rağmen ''Kongre çoğunluk sayısının'' bulunması dolayısıyla oy verme işlemi başladı. Kongrede tek aday Erbakan'ın ''Yeşil Liste''sindeki Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği adayları şu isimlerden oluşuyor: Abdulhalim Tunç, Abdülkadir Çelik, Abdülkadir Öncel, Abdullah Sevim, Abdülvahap Ekinci, Ahmet Kul, Ahmet Tekdal, Ali İhsan Oturak, Arif Ersoy, Atik Ağdağ, Ayşenur Tekdal, Birol Aydın, Celal Asiltürk, Cevat Gencay, Doğan Bekin, Duran Soyuğur, Dursun Ali Düzenli, Ekrem Şama, Elif Erbakan Altınöz, Fatih Erbakan, Fehim Adak, Fethullah Erbaş, Galip Akın, Hasan Bayram Var, Hasan Bitmez, Hasan Hüseyin Öz, Hüseyin Özcan, İlyas Tongüç, İsmail İlhan Sungur, İsmail Müftüoğlu, İsmet Aksoy, İsrafil Bayrakçı, Latif Öztek, Levent Cengiz, Lütfi Kibiroğlu, Lütfi Yalman, Mahmut Çizmecioğlu, Mehmet Karaman, Mesut Doğan, Mete Gündoğan, Muhammet Polat, Muhittin Aytunç, Muhittin Hamdi Yıldırım, Musa Okçu, Mustafa Balta, Mustafa İriş, Mustafa Kamalak, Mustafa Kurdaş, Mustafa Özkafa, Muzaffer Baydar, Necmettin Aydın, Necmettin Çalışkan, Oğuzhan Asiltürk, Orhan Altınöz, Osman Hazer, Osman Nuri Kabaktepe, Oya Akgönenç, Recai Kutan, Sadrettin Karaduman, Salih Turhan, Selman Esmerer, Sezai İncesu, Sinan Ejderoğlu, Suat Pamukçu, Süleyman Arif Emre, Süleyman Erim, Şerafettin Kılıç, Şevket Kazan, Tacettin Çetinkaya, Temel Karamollaoğlu, Yakup Budak, Yasin Hatipoğlu, Yaşar Canbay, Zafer Emanetoğlu ve Zülfikar Gazi. Abdullah Arslan, Ali Vural, Harun Macit, Hüseyin Çelebican, Mehmet Altınöz, Mehmet Bozgeyik, Mustafa Geçer, Nizamettin Aydın, Osman Seçilmiş, Süleyman Çalışkan ve Veysel Candan ise Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesinde yer alıyor.